Retan al alcalde de Culiacán a bajarse al 50% el salario, para no cancelar descuentos en predial y Japac 

Sinaloa.- El diputado Pedro Villegas Lobo retó al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro a bajarse el salario a la mitad y si lo hace, él también se reducirá un 50 por ciento la dieta del Congreso del Estado, porque urge aplicar medidas de austeridad en el Ayuntamiento de Culiacán y no afectar a los jubilados y trabajadores con menores ingresos con cancelación de descuentos del predial y del agua potable, para seguir gastando el erario público.

El edil busca solamente recaudar, dijo, pero en vez de enfocarse hacia aquellos contribuyentes morosos, ha tomado acciones en perjuicio de los de abajo y no “ataca a los de arriba”, que además no se ve en que aplican los recursos recaudados ante la proliferación de baches en las calles.

Al responder al anuncio de la suspensión de descuentos al impuesto predial y Japac, señaló que Estrada Ferreiro está violentando los derechos de los trabajadores, que, al paso de los años, los empleados de confianza se han ganado el derecho de descuentos al gravamen, que son prestaciones de ellos, y es criticable, insistió que “el alcalde por ahorrarse unos pesos, proceda a violentar los derechos de los ciudadanos”.

Lo recomendable, insistió que se baje el salario Estrada Ferreiro y de los altos funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán, y porque tiene que pagar los “platos rotos” los trabajadores y los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), que, de acuerdo al anuncio, también se les quitará el descuento en cuanto al impuesto predial urbano.

El legislador de Morena invitó a los trabajadores que se manifiesten y luchen por no les quiten los descuentos, y adelantó que, de hecho, los jubilados del IPES ya están organizando manifestaciones por la decisión del alcalde. Aclaró que inicialmente, este grupo de adultos mayores va a buscar la mesa de diálogo y de lo contrario van a estar igual que los policías jubilados y las viudas que se están constantemente manifestando.

Lo que hizo hace tres años en el gobierno municipal, lo están realizando de nueva cuenta y no tiene apertura y no se sienta a platicar con las personas y se hace lo que él quiere, que finalmente todos se dan cuenta de que “Estrada Ferreiro no está cambiando”.

Lo calificó como un alcalde incongruente y que hace lo que le conviene, como darse un bono de 500 mil pesos por riesgo de trabajo, cuando el resto de los empleados municipales solamente lo tienen por 500 pesos.