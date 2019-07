Retiran a 60 choferes por consumo de drogas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El director de Vialidad y Transportes del Estado, Feliciano Valle Sandoval, dio a conocer que la dependencia a su cargo suspendió a 60 choferes de camiones urbanos por dar positivo en los exámenes toxicológicos.

Los exámenes arrojaron que los choferes consumían cocaína y metanfetamina, por lo que rápidamente se les retiró su gafete y fueron retirado de su cargo por algún tiempo, con el objetivo de no poner en peligro la vida de los usuarios.

Fueron retirados

Valle Sandoval informó que estos choferes, los cuales fueron retirados de sus cargos, son de diversos municipios; sin embargo, la mayoría pertenece a la capital sinaloense. Agregó que ninguno de ellos ha emprendido el proceso de rehabilitación que ofrece la Secretaría de Salud.

“Mientras la Secretaría de Salud no nos informe a través de un dictamen en el que diga que ese chofer ya está rehabilitado, no pueden prestar el servicio. Hasta ahorita no hemos recibido ningún dictaminen y por lo pronto no podemos emitir el certificado de aptitud”.

El tiempo que se les deja fuera del servicio, es decir, que se les retira su gafete y certificado de aptitud, varía, aunque en la mayoría de los casos es de seis meses, imposibilitándoles prestar el servicio de transporte público.

El funcionario estatal exhortó a los pasajeros a que se abstengan de consumir drogas, ya que no solo ponen en peligro su vida sino también la de los pasajeros que van a bordo.

“Son muchos los sinaloenses que tienen la necesidad de utilizar el transporte público. Es una irresponsabilidad muy grande que manejen bajo el influjo de una droga”, lamentó.

Quejas y atropellos

Son múltiples las quejas de los choferes de urbanos por manejar a exceso de velocidad, ocasionando graves daños a la ciudadanía, por ejemplo, el pasado 21 de junio, dos jóvenes fueron atropelladas por un camión urbano en pleno centro de la ciudad, y aún así los concesionarios piden aumento al costo del transporte.