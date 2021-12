Revelan contrato millonario del Ayuntamiento de Culiacán para la recolección de basura

Culiacán, Sinaloa..- Mediante la asignación directa por el servicio de recolección de basura, compactación y disposición de basura para el municipio, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro celebró un contrato millonario con una empresa “fantasma” por un monto de 117 millones 600 mil pesos para rentar 40 camiones en 2020. Lo anterior da como resulto que es más caro arrendar estas unidades que comprarlas nuevas.

El regidor Sadol Osorio Porras señaló que presuntamente detectó un negocio turbio por esta contratación, que debió haberse realizado a través de una licitación pública, que ha llevado a que tome la decisión de que en enero va a presentar la denuncia será de manera formal ante el Órgano de Control Interno, con copia para la Auditoría Superior del Estado (ASE), siendo la segunda denuncia presentada, con fundamentos, en lo que va de su administración.

Al mostrar una copia digital del contrato firmado el 12 de octubre de 2020, precisó que se encontraron de nueva cuenta con un contrato irregular, con una empresa que ha sido identificada como Grupo Ketzer S.A. de C.V., que “para nosotros es una empresa fantasma que se hizo con la finalidad de lucrar con el municipio de Culiacán, en este caso con un contrato millonario, no cuenta con una persona encargada en Culiacán, la dirección es ficticia".

Comentó que cada vez que trata de indagar un poco en las finanzas del Ayuntamiento de Culiacán brotan irregularidades como esta y mencionó que, como regidor, no se quedará callado ante tantas irregularidades e inconsistencias en todos los manejos que se dan, ya que ambas administraciones encabezadas por Morena se han caracterizado por no ser incluyentes, por no ser plurales y no hacen las cosas bien.

"Yo lamento mucho este actuar, porque entre más investigamos nos damos cuenta de que las cosas no están bien en el municipio, no se está actuando como debe de ser, no hay congruencia por parte del alcalde, que dice por un lado que quiere acabar con la corrupción y por otro lado vemos cómo de manera burda se están manejando las adquisiciones por medio del ayuntamiento de Culiacán".

Osorio Porras precisó que dentro de la investigación que ha realizado, encontró que hay empresas donde sale más barato comprar los camiones que arrendarlos, ya que manejan créditos accesibles. Al mismo tiempo ve con preocupación el tema, pues son notables las altas quejas que día con día surgen de parte de la ciudadanía por la falta de recolección de basura en sus hogares.

"Sale mucho más barato comprarlo que arrendarlo y aquí se está haciendo lo contrario... se está arrendando con precios muy alterados... sigue sin invitarme al tema de las adquisiciones, seguimos con una cerrazón terrible por parte del alcalde, no hay inclusión, no hay pluralidad y bueno, vamos a seguir investigando aunque no les guste, porque esa es una de nuestras funciones, supervisar que los gastos se hagan de manera ordenada", resaltó.