Revelan resultados de los estudios a las aguas termales de Culiacán

Sinaloa.- Se realizó un análisis profundo de las aguas termales localizadas en un fraccionamiento al norponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y el director técnico de la Conagua, Ramón López Flores informó que, debido a su alto grado de salinidad, estas, no se pueden considerar como una fuente de abastecimiento.

Los estudios realizados tenían el fin de hacer una caracterización fisicoquímica de las aguas donde se presenta termalismo para vigilar que, este no sea un posible centro de contaminación hacia las fuentes de agua superficiales y terraneas.

Los resultados arrojaron que, la temperatura oscila alrededor de los 67 grados centígrados y tiene cierto grado de salinidad, este último dato es el que da a conocer que el agua en cuestión no se puede considerar como fuente de abastecimiento, a pesar de que, no hay riesgo de toxicidad y no se encontró materia orgánica biodegradable o bacterias fecales.

El director técnico de Conagua comentó que, a partir de ello, les fue posible concluir que, no hay un riesgo de contaminación hacia las aguas que existen en el entorno, sin embargo, esto no quiere decir que si estas se descargan a un drenaje donde existan elementos químicos no pudieran reaccionar a temperaturas tan altas.

A dicho espacio, quizá se le pudiera asignar un uso recreativo, pero eso se tiene que evaluar aún, por lo que, aún no es recomendable que la población haga uso de ello ya que además del agua, también se tiene que analizar el lodo y suelo, porque podría existir contenido de metales pesados.

Por ello, de las principales recomendaciones al municipio es que, no se realice ningún trabajo para tratar desecar estas y canalizar hacia los drenajes y mucho menos hacia los drenes agrícolas y fluviales de la zona urbana, es necesario continuar estudiando y analizando los parámetros fisicoquímicos y en conjunto con el estado, el municipio y protección civil, se determinará su efecto.

Ramón Flores López mencionó que, lo que se va a realizar de manera coordinada con el municipio, gobierno del estado y protección civil es determinar hasta donde está el efecto de estas aguas y recomiendan que a estos espacios no se les cambie el uso de suelos ya que, es una zona que alimenta un humedal y es necesario delimitar hasta qué punto será necesario conservar las aguas nacionales.