Revisan agravar el delito de falsedad ante autoridad en Sinaloa

Sinaloa.- A un total de nueve iniciativas se les dio la primera lectura en el Congreso de Sinaloa, se les dispensó la segunda y se turnó a comisiones para su dictaminación, entre las cuales proponen reformas al Código de Procedimientos Familiares en cuanto al divorcio, así como se planteó agravar el delito de falsedad ante la autoridad en el Código Penal de Sinaloa.

Una de las iniciativas leídas es autoría del diputado José Antonio Crespo López y otros integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la que proponen reformar el párrafo primero del artículo 413 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa en materia de divorcio.

La propuesta propone que, de no obtenerse la autocomposición total en la audiencia o no acudiere alguna parte a ella, se decretará el divorcio, se aprobarán los puntos del convenio en los que no hubo oposición y no transgreden este Código.

En otra iniciativa proponen adicionar un segundo párrafo al artículo 314 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, a fin de incorporar una gravante al delito de falsedad ante autoridad, en los casos que se trate de servidores públicos y aplicar a estos el doble de la pena prevista.

Testamento

En la tercera iniciativa proponen reformar y derogar diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Sinaloa. El objeto es establecer reglas que deberán de seguirse en la integración de los testamentos derivadas de la nueva normalidad, provocada por la contingencia sanitaria, de modo que el trámite podrá hacerse de modo virtual y utilizar todas las plataformas digitales.

José Manuel Valenzuela propuso asegurar los derechos de la infancia desde el nacimiento hasta los 6 años de edad.

Los Datos

Trabajadores

El diputado Eleno Flores Gámez propuso reformas al artículo 82 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, para proporcionar a los empleados prestaciones de previsión social tendientes a proteger sus condiciones económicas.

Ley de Salud

El grupo parlamentario de PRI planteó hacer obligatoria la revisión de retina al prematuro y tamiz auditivo neonatal antes de los 3 meses de edad, para prevenir y controlar los defectos al nacimiento.