Revocan suspensión condicional del caso Tiburonario

Culiacán, Sinaloa.- Mediante recurso de apelación, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa logró en segunda instancia revocar la suspensión condicional del proceso que un juez de control otorgó a Dionisio “S” en el caso Tiburonario, ordenándose en consecuencia continuar el procedimiento ordinario a partir de la fase en la que se suspendió.

“… que el plan de reparación del daño es una exigencia indispensable que no puede omitirse, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código Nacional; por otra parte se advierte que en la resolución de primera instancia se confundió el bien jurídico tutelado con la existencia del daño, en el sentido que se dijo que no se trataba de un delito de naturaleza patrimonial; lo cual es erróneo, pues no solo los delitos de esa naturaleza pueden generar un daño a las partes involucradas como sujetos pasivos", consideró la autoridad de segunda instancia, acorde a lo argumentado por esta Fiscalía.

El fallo en beneficio del ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, dentro de la causa penal 1084/2018 por el delito de ejercicio indebido del servicio público, había sido concedido por el juez de control el 8 de mayo de 2019, pese a las manifestaciones de oposición realizadas por el representante legal de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, en su carácter de ente ofendido, y de la propia Fiscalía.

En ese tiempo dicha autoridad jurisdiccional otorgó al imputado la salida alterna de Suspensión Condicional del Proceso, sin garantía de reparación del daño en favor del ente ofendido, como consecuencia de la contratación indebida mediante la cual se realizó la obra denominada “El Tiburonario de Mazatlán”.

Tras la determinación del juez de control y enjuiciamiento penal, este organismo constitucional autónomo interpuso recurso de apelación, logrando como resultado la revocación de la resolución.

En el caso particular de este ex funcionario público, se ejecutó orden de aprehensión en su contra el 24 de octubre de 2018, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como consecuencia de una alerta roja solicitada por esta Fiscalía, a fin de llevar a cabo audiencia inicial por el delito de Ejercicio indebido del servicio público.

En dicha audiencia ante un juez de control, celebrada el 25 de octubre de 2019, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo el auto de vinculación a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio público, con medidas cautelares diversas.