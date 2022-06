Rey festeja su primer Día del Padre tras su cambio de género en Sinaloa

Sinaloa.- Después del cambio de identidad de género a masculino, Rey Roma Alejandro Romero se siente muy feliz, emocionado y contento, eso se percibe y se le escucha en su voz cuando se le preguntó “¿Cómo te sientes al festejar tu primer Día del Padre?”.

Tras varios años de lucha, se logró que en Sinaloa la comunidad transgénero pudiera cambiar su identidad, y Rey Roma fue de las primeras personas que lo hizo.

Crianza

Por decisión propia, hace poco más de un año concibió a un hermoso niño y durante el proceso de gestación sufrió mucha discriminación por parte del sector salud, ya que le daban el trato como una mujer, y no como un hombre, que es su identidad.

Roma Alejandro compartió que, previo a la celebración del Día del Padre, decidió tomarse una sesión fotográfica por el cumplemés número 11 de su hijo, y el regalo más preciado que le hizo fue cuando le dijo “papá”, siendo esta una de sus primeras palabras.

”Le estaba tomando un video y él me dice ‘papá’. Obviamente, se me desborda el llanto. Siento que se me derrite la piel de sensaciones mágicas y hermosas de vivir este día tan a plenitud con mi hijo ya realizado con el cambio oficialmente legal”.

Reconoció que todo este proceso ha sido muy complicado, porque, aunque la sociedad no quiera aceptarlo, la ley ya lo reconoce como un varón y como un ser masculino.

Roma expresó que desde que nació el niño, la crianza física siempre ha sido de padre y que después de la lactancia ha sido esa figura que protege, que da fuerza. Compartió que en un año más piensa dar vida a otro hije.

“Esto sucederá conforme pase el tiempo y vayan evolucionando y adaptando las políticas públicas para el tema de la salud en seres transgéneros y, sobre todo, que haya en Sinaloa una clínica especializada para un trato más digno de las necesidades de las personas transgénero”.

Sin embargo, esto no ha impedido que Rey Roma llene de amor y cariño a su hijo, a quien le da crianza con amor.

“Desafortunadamente hay casos, donde uno de los dos, ya sea mamá o papá, llega a fallecer y el otro funge ambos papeles, pero eso no lo convierte en un ser discriminado. Yo creo que culturalizamos el hecho de que, como la mujer es la que gesta, la sociedad la responsabiliza de darle mayor atención al hijo”.

Desde cambiarle los pañales, alimentarlo con leche de fórmula, pasar tiempo con él, dormirlo, bañarlo, jugar y darle amor, así es como pasa el tiempo Rey Roma Alejandro con su hijo, quien lamentó que por el momento ha tenido que dejarlo bajo el cuidado de sus papás, ya que le ofrecieron un buen trabajo y aceptó para poder darle una vida de calidad a su hijo, pero, sin descuidarlo. Tres veces por semana viaja de Mazatlán a la capital sinaloense para pasar tiempo con el ser que tanto ama.

El Perfil

Rey Roma Alejandro Romero, padre de un niño y activista de la comunidad transgénero

Edad: 31 años.

Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa.

Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1991.

Trayectoria: Actor de teatro profesional, entrenador de boxeo certificado por el Consejo Mundial de Box y Protección Federal. Artista y es activista de la comunidad transgénero.