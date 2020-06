Rezagos técnicos desfasan cifras Covid-19 entre Sinaloa y la federación

Sinaloa.- Sinaloa ha registrado una disparidad entre las cifras que da a conocer sobre contagios y fallecimientos por COVID-19 y aquellas cifras que revela el Gobierno federal respecto a la región.

El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, reconoció el problema, y lo atribuyó a rezagos técnicos, la carga de trabajo operativo y los protocolos que instituciones como IMSS e Issste deben seguir sobre el reporte de sus pacientes.

Hasta ayer 4 de junio, la Secretaría de Salud en Sinaloa informó 286 nuevos pacientes en todo el estado, 815 pacientes activos y 649 defunciones acumuladas.

Disparidad en la cifras

En conferencia virtual, el médico detalló para EL DEBATE que entre las causas de las discrepancias en las cifras están los horarios de corte que hay entre la federación y los estados.

Otra de las causas la atribuyó a las diferentes plataformas que el sector salubridad tiene, como el Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que deben reportar a través de su plataforma exclusiva los casos y los fallecimientos de sus hospitales: «No todo está bajo control nuestro, de nuestras plataformas; es decir, el Seguro Social tiene su plataforma, el Issste tiene su plataforma, que capturan y se van datos directos a la federación», reafirmó.

Además, indicó que hay algunos rezagos en la captura de los datos, pero no solo en Sinaloa, sino en todo el país: «Hemos estado haciendo el trabajo de campo y revisión con todo el trabajo institucional para ver cómo podemos alinear, por lo menos localmente, con más oportunidad para que nos permitan estar a la misma frecuencia y que no tengamos disparidad», expuso.

Aunque Efrén Encinas Torres reconoció la importancia de que las cifras sean precisas, lamentó que estén sujetas a la condición humana, ya que particularmente en esta contingencia un alto número de trabajadores del sector salubridad en Sinaloa, por indicaciones precisas de vulnerabilidad, se fueron a sus casas, y se quedó del 30 al 40 por ciento del personal en las unidades de atención a la salud: «La carga de trabajo operativa, de atender a los pacientes, lleva también de momento que no tengas la suficiencia y el tiempo para poder capturar según el trámite administrativo. No es una justificación, habrá que hacerlo, pero sí es una causa de por qué ocurren esos rezagos».

El pasado 3 de junio, el Gobierno federal informó de 204 nuevos pacientes, sumando un total de 3 mil 917 casos acumulados. Sin embargo, ese mismo día, la Secretaría de Salud a nivel estado señaló que tenía 220 casos positivos que permanecían rezagados, indicando así un acumulado de 3 mil 466 pacientes y mostrando un disparidad con la federación de 451 casos positivos menos.

La disparidad también se reflejó en las defunciones: mientras el Gobierno federal reveló para el 3 de junio 76 fallecimientos en Sinaloa, sumando 624 muertes, la Secretaría de Salud en Sinaloa informó respecto a 130 decesos que habían sido omitidos hasta el 2 de junio, sumando 632 fallecimientos en total, y reflejando una disparidad de ocho fallecimientos en comparación con la plataforma federal.

Condiciones hospitalarias

A su vez, el médico informó que el convenio que mantenían con el Seguro Social para que el Laboratorio Estatal les analizara las pruebas COVID-19 llegó a su fin, y el IMSS ahora está analizando las pruebas en sus laboratorios.

Al respecto, consideró que eso influye en el rezago del diagnóstico, porque hay casos que hasta dentro de una o dos semanas tienen la respuesta, y no solo en Sinaloa, sino en todo el país. Agregó que actualmente Sinaloa cuenta con 1100 camas para COVID-19, y la ocupación hospitalaria de toda la región es del 45 por ciento, manteniendo el resto de la capacidad disponible.

También informó que durante la contingencia se han acumulado 71 pacientes menores de edad, de entre 8 meses y 17 años de edad, de los cuales, sin especificar, mencionó que la mayoría han sido dados de alta.

Respecto a los casos de mujeres embarazadas, dijo que se acumulan 31 casos estables sin consecuencias graves.

Nueva normalidad

Durante la conferencia, el médico señaló que están emprendiendo acciones para evitar rebrotes frente a la nueva normalidad, que incluye la reapertura de algunos comercios. Al respecto, dijo que están trabajando en capacitación y prevención con los diferentes sectores productivos económicos, con los cuales han tenido reuniones, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Protección Civil.

Sin embargo, destacó que la posibilidad de bajar las cifras de contagios y muertes por COVID-19 y que el rebrote no sea tan severo va a depender de la ciudadanía en corresponsabilidad con el sector de la salud y el Gobierno: «No olvidemos que vamos ya a una nueva normalidad, independientemente del concepto, es real que así va a ser, porque la enfermedad no la conocíamos como tal. Hay muchas cosas que seguramente van a ir salido después, y en tanto no haya una vacuna, tendremos que aprender a compartir diferentes responsabilidades de atención a la salud, mucho de atención preventiva».

