Rezan por las almas desconocidas que están en el Semefo en Culiacán

Culiacám.- El colectivo de Sabuesos Guerreras en conmemoración del Día de Muertos se plantaron en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) donde prendieron velas en honor a los cuerpos no identificados que se encuentran depositados en dicho anfiteatro en Culiacán, Sinaloa.

Cabe recordar que recientemente una osamenta fue desenterrada de la fosa común del panteón 21 de Marzo y que se tiene sospecha que sea Irma, una mujer desaparecida desde el 2012 y el cual la Fiscalía General del Estado la enterró dejándola en el olvido.

Del 2006 y hasta el 30 de septiembre este año 2020 se tiene un acumulado en la base de datos de 1,217 cadáveres y osamentas sin identificar, de los cuáles 880 corresponden a cadáveres y 337 osamentas.

Sobre dichos cadáveres/osamentas se mantiene un registro de 695 en fosas comunes, 512 en instalaciones del SEMEFO y 10 en la osteoteca, de acuerdo a la información proporcionada en reunión entre sabuesos y Fiscalía General del Estado.

El evento

Con una actitud positiva se dieron cita pasado de las 07:00 horas en dichas instalaciones donde ingresaron de manera pacífica con el único propósito de orar por las cientos de almas que ahí permanecen sin ningún nombre.

Con sus típicas playeras en tono gris se reunieron y escondieron las velas las cuales colocaron en forma de cruz con fotografías de personas que aún se desconoce donde prestan estar y que la Fiscalía General del Estado no ha podido esclarecer qué fue lo que pasó.

Que el universo mismo se encargue de iluminarles el camino de regreso a casa”, es como unas de las integrantes comentó en sus rezo.

Asimismo en una transmisión en vivo donde exclamaron además con gran dolor, “si vivo se los llevaron, vivo los queremos”, ¿por qué lo buscamos?, porque los amamos continuaron.

María Isabel indicó que con un padre nuestro era muy necesario para liberar las almas.

Resaltó que ellas no saben sus seres queridos están vivos o muertos, pues simplemente no saben donde está porque es tan grande el vacío que sienten al no tenerlos con ellas.

La oración

Momentos después los integrantes del colectivo se abrazaron y rezaron el padre nuestro para así implorar que sus familiares regresen pronto a casa.

Asimismo dieron el paso de lista de aquellas personas que siguen en su lucha donde al final gritaron, “presente ahora y siempre”. Por otra parte exigieron a las autoridades que hagan su trabajo, ya que ellas lo están haciendo. Reconocieron una buena disposición del Fiscal Juan José Ríos Estavillo.