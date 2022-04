Ricardo Madrid: "Fue un triunfo para la Oposición", desechar la reforma eléctrica 

Sinaloa.- Es un triunfo y se escucharon todos los razonamientos, que los Oposición (PRI-PAN-PRD) dio una muestra de que la democracia debe prevalecer en México, con argumentos de fondo y una narrativa muy clara de lo que el pueblo quiere y que llevó a votar en contra de la reforma eléctrica, planteó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez.

Envió una felicitación a los partidos de oposición por haberse mantenido unidos, aunado al razonamiento claro, objetivo y bien explicado de por qué no a ese voto que ayer se puso en consideración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo el derecho a expresar su sentir, y lo que se vio el domingo en San Lázaro, en forma definitiva, fue un acto democracia y una excelente exposición en tribuna de los elementos que impedían respaldar la iniciativa.

Se escucharon elementos serios técnicos, como las afectaciones serias a los tratados comerciales, aunado a que iba también en contra de las energías limpias.

Aunado, a que se iba a crear un monopolio público con la CFE, que no garantizaba bajas tarifas a las personas y que también en los ordenamientos internacionales, que ya existen compromisos.

Aclaró que cuando los temas sean de beneficio del país y de Sinaloa, las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo y apoyar los temas de desarrollo y prosperidad, y se va a decir no cuando se propongan cosas que no tengan los elementos de que no va a ir mejor.

La Oposición marca un voto razonado que impidió lograr una mayoría calificada, y ahí están los resultados, agregó.