Ricardo Madrid acepta que gestionó las opiniones favorables de alcoholes en el gobierno de Quirino Ordaz

Culiacán, Sinaloa.- El diputado priista Ricardo Madrid Pérez reconoció que efectivamente él realizó la gestión de las 95 opiniones favorables para obtener las licencias para expendios de cerveza y venta de alcohol, como parte del trabajo que realizó como secretario particular y miembro del gabinete del exgobernador Quirino Ordaz Coppel, que era parte de sus actividades y no para obtener un provecho personal.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa, aclaró que es falso el señalamiento de Estrada Ferreiro, de que su padre se desempeñe como titular del Registro Público de la Propiedad, y pidió que solamente se aplique la norma en el juicio político que se le sigue al edil.

"Mi señor padre es director del Archivo de Notarías desde hace mucho tiempo atrás y antes de que yo llegara a la administración del exgobernador Ordaz Coppel en 2018, y solamente en cada administración se le invita y es ratificado en el cargo", explicó.

Sostuvo que su progenitor ha ocupado por 30 años diversos cargos, desde subsecretaría, delegado federal y "yo no puedo ser limitante", para que su desarrollo profesional.

Señaló que, en la administración de Ordaz Coppel, se desempeñó en diversos cargos públicos y dentro de sus responsabilidades, sostuvo reuniones y escuchó a los diferentes grupos de ciudadanos, empresarios, restauranteros, entre otros sectores, que acudieron ante las diversas dependencias para la gestión de establecer un negocio, realizar una actividad o de formalizar.

Enfatizó que en la pasada administración se tuvo con una gran relación con él, coordinación y trabajo sin problemas, que formó parte como funcionario, que al igual que se tramitaban solicitudes de licencia de opinión, convenios de colaboración, obras y muchas más peticiones, que algunas procedían y otras no.

"La responsabilidad era esa, hacer la gestión y me da gusto que el mismo presidente municipal (Estrada Ferreiro), diga que no se otorgaron, y que bueno que sucedió, porque no se hace nada fuera de la legalidad. Mi responsabilidad en su momento, me tocó hacer diversas gestiones, pero eso no tiene nada de malo", manifestó Madrid Pérez.

Insistió que el alcalde tiene todo su respeto y no está de acuerdo con algunas expresiones, porque él es un diputado que está inmerso en una responsabilidad de actuar conforme a derecho y aplicar la ley en los diferentes procedimientos legislativos.

"No hay nada en contra de él a título personal, y al contrario, pero nos toca estar en esta responsabilidad ahora y la asumiremos con todos los elementos jurídicos y aplicando siempre la norma y el estado de derecho", agregó.

Te recomendamos leer:

Destacó que cualquier funcionario de un gobierno del estado realiza gestión, y en este caso, hay que decir "las cosas como son", y él no tiene ninguna licencia de alcoholes, porque no realiza una actividad que se relacione.