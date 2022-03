Riesgoso eliminar el uso del cubrebocas en Sinaloa, coinciden expertos

“El virus se transmite de una manera muy fácil cuando hay una gran cantidad de gente, entonces al aire libre puede ser positivo que la gente no tenga la mascarilla , es cierto, pero esta misma gente se tiene que cuidar en los lugares concurridos ”, advirtió. Reconoció que en algún momento se tiene que llegar a quitar el cubrebocas, pero ahorita, sostuvo, no es conveniente.

“Si yo estoy en el parque, en el bosque, no hay ningún problema; pero si me meto a un centro comercial, a un establecimiento donde haya muchas personas, entonces sí me tengo que seguir cuidando”, sostuvo.

“Lo único que nos están diciendo los semáforos es que hay una disminución de contagios. El que tengamos un semáforo en verde no quiere decir que no hay contagios , y eso es algo que tiene quedar claro, sigue habiendo contagios, sigue habiendo muertes ”, enfatizó.

Lorena Caro Reportera de Investigación

