De globalidad e imagen urbana

Es una realidad que la globalidad va a traer el coronavirus a nuestras tierras. Cada ciudadano deberá de hacer lo que la autoridad le está indicando. Dentro de la libertad de cada uno estará la decisión de seguirlo o no. Por ejemplo, el Estado recomienda desde hace años comer una dieta saludable y hacer ejercicio. Sin embargo, el aumento de la población con sobrepeso y obesidad ha ido en aumento. Primero en la población adulta y ahora en los jóvenes e infantes. Es la libertad de cada uno de ingerir alimentos y bebidas chatarra. De igual manera el Estado a través de las autoridades de salud y educación pueden recomendar tomar medidas preventivas contra el coronavirus, pero, que sí vale y mucho, será decisión de cada ciudadano observarlas o no. Ya los tres niveles de gobierno están recomendando evitar aglomeraciones. En los días de asueto que acaban de pasar hubo reportes de playas atestadas, eventos con asistencias masivas. No es un asunto de si los hay o no. Es una decisión de cada ciudadano si asiste con los menores de edad a esos lugares o no.

La opción será salir o no del hogar. Buscar no estar en lugares concurridos. Evitar que las personas que manifiesten síntomas de enfermedades respiratorias se acerquen a los menores de edad. En fin, cuidarse y cuidar a los infantes que están bajo la responsabilidad legal de un adulto.

Imagen urbana: Es medio día. Una persona se estaciona frente a una farmacia. Trae los vidrios entintados en un tono que está prohibido. Sin embargo, esa persona los trae. Se baja del auto y mientras se dirige a la puerta trasera del lado del copiloto se ve que se mete los dedos a la nariz y luego se suena los mocos con la mano y se limpia en las piernas del pantalón. Abre la puerta trasera y toma un bebé con las manos, las mismas con las que se sonó la nariz, sin antes habérselas lavado con agua y jabón, limpiarlas con gel desinfectante, o al menos, con una toallita antibacterial. Carga el bebé y se introduce, con el bebé recargado en su pecho y su boca a menos de 30 centímetros de la cara del bebé. Quizá a la hora que lees esto, amable lector, ese bebé ya tenga, igual que ayer la persona adulta, escurrimiento nasal.

DE LIBERTAD Y TIEMPOS DE GUARDAR

Esta imagen urbana se repite. El tema es que si los ciudadanos toman la decisión de guardar sus salidas a lo indispensable podría evitarse observar a un adulto con signos de una enfermedad respiratoria cargando un bebé a medio día. La responsabilidad del uso de la libertad de tránsito es de cada ciudadano. El Estado no puede restringirla. Puede hacer la recomendación. Igual que en el caso de una alimentación saludable y hacer ejercicio. Cada persona puede comer y tomar comida chatarra hasta caer en diabetes, obesidad o sobrepeso. Está en el uso de su libertad.

Frente a la aparición del coronavirus en México y Sinaloa, es tiempo de guardar. Usar el tiempo libre para ver y conocer a los otros que habitan con nosotros. Platicar las inquietudes de cada uno. Quizá empiecen a surgir rupturas o nuevas alianzas. Es tiempo de guardar y ver a los otros que en la cotidianidad casi los llegamos a olvidar. Buscar hacer una receta olvidada tomando el delantal, y, retomar el gusto por la cocina de cuando se era estudiante. O sólo experimentar nuevas recetas. Armar ese rompecabezas que llegó de regalo en algún cumpleaños. Arreglar los estantes de la cocina. Limpiar los closets. Bordar las camisas rotas y reponer los botones que se cayeron. En fin, retomar con los otros el cuidado del hogar, hacerlo más agradable. O, simplemente, más limpio.

PÁRRAFOS: DE EFECTOS ECONÓMICOS

Los efectos económicos del coronavirus pueden tener un gran impacto en México. Algunos ejemplos son el turismo, exportaciones y comercio. Aunado a esto está la guerra del petróleo. Ayer el precio del barril de la mezcla mexicana tocó un precio más bajo en dieciocho años. Cerró a 18.78 dólares. Baste recordar que el paquete fiscal del gobierno federal lo previó a un precio de 49 dólares el barril, para dimensionar el boquete en las finanzas públicas. La devaluación de la moneda en unos días ha tocado los 23 pesos por dólar, cuando estaba cotizándose en menos de 19 pesos. Es decir, las variables económicas internacionales acrecentaran los efectos del coronavirus. Vienen, pues, tiempos de guardar.

lecturas_eldebate@yahoo.com