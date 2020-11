Rinden homenaje póstumo al doctor Jesús García Peimbert víctima de covid-19 en Culiacán

Culiacán.- El Hospital de la Mujer rindió homenaje póstumo al doctor Jesús García Peimbert, médico pediatra dermatólogo que falleció el pasado 30 de octubre víctima del Covid-19 en Culiacán, Sinaloa.

Compañeros del doctor ofrecieron unas emotivas palabras y recordaron la gran persona que fue tanto laboral como emocionalmente. "Tenía la cualidad de ver lo bueno dentro de lo malo, algo que no tenemos todos".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El director del hospital, Óscar Garzón López, destacó la labor del doctor Peimbert, quien perteneció a la institución desde el año 2015, reconociendo la trayectoria del médico en el área de la salud.

"Señores el covid no para, un llamado a todos nuestros compañeros, a ustedes y a todos las instituciones no solo de aquí sino de todo México y del mundo a no bajar la guardia, esto no se ha terminado todavía no tenemos vacunas no tenemos antivirales y no podemos bajar la guardia".

Hizo un llamado a la ciudadanía a ser prudente y respetar los protocolos de sanidad, a pesar de que se abran establecimientos de cualquier tipo deben de seguir guardando distancia y usando cubrebocas pues las víctimas son ellos que están en las trincheras de los hospitales.

Al final del homenaje se dio un aplauso y se lanzaron globos blancos al aire a su honor.