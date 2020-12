Roberto Cruz, de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, se deslinda en el caso de Alejo Valenzuela

Sinaloa.- El delegado nacional en Sinaloa de Movimiento Ciudadano, Roberto Cruz Castro, rechazó que esté inmiscuido en los procesos internos de selección de candidatos de este partido político en la entidad, y aseguró que va a indagar ante la Comisión de Procesos Internos la denuncia del exregidor Alejo Valenzuela López de que se canceló su registro de precandidatura a la alcaldía de Culiacán, al igual que al expriista Ivanjov Valenzuela Pérez.

Al responder a las acusaciones de Valenzuela López de que el expanista, ahora como delegado nacional del MC, intervino presuntamente por motivos políticos, y como consecuencia se le cerraron las puertas a su precandidatura, comentó que él no ha tenido ninguna diferencia con los actores políticos de este partido y que quizás solamente hay que averiguar qué sucedió y si efectivamente se le negó su precandidatura al exregidor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Proceso interno

“Voy a preguntarle qué pasó a la Comisión de Procesos Internos en México, que son los que llevan estos asuntos, y no es facultad del delegado nacional inmiscuirse en los procesos internos”, respondió.

Respecto a la precandidatura a alcalde de Culiacán de Ivanjov Valenzuela, comentó que tuvo conocimiento debido a que lo buscó y él se encuentra en una posición diferente, pero le externó que él desconocía el tema de las precandidaturas, y seguramente hasta enero se iba a revisar este asunto, a petición del expriista.

Consideró que en Movimiento Ciudadano hay gente muy valiosa que debe ser escuchada, pero primero, insistió, se debe indagar si efectivamente les fueron cancelados los registros de sus precandidaturas o simplemente le faltaron requisitos y se otorgan plazos para resarcir cualquier situación señalada por la Comisión de Procesos Internos.

Sigue precampaña

La Comisión de Procesos Internos de Movimiento Ciudadano no ha hecho ninguna notificación de cancelar su registro como precandidato a la alcaldía de Culiacán, informó Ivanjov Valenzuela Pérez, quien aseguró que no ha tenido ningún problema con el delegado nacional de MC, Roberto Cruz Castro, y en particular él no ha interrumpido sus actividades de proselitismo en colonias y comunidades.