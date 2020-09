Robo a comercio y violencia familiar se disparan en agosto en Sinaloa

Sinaloa.- El pasado mes de agosto, ocho de los delitos que más impactan a los sinaloenses registraron un incremento en comparación con el mes de julio, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Entre los delitos que más aumentaron estuvieron violencia familiar, lesiones dolosas y robo a comercio y de vehículo.

En el caso de violencia familiar, el pasado mes fueron formalizadas 514 denuncias en Sinaloa, setenta más que en julio. Es la cifra más alta que se registra en un mes desde el 2015, de acuerdo con el acumulado histórico del Semáforo Delictivo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El mayor número de casos registrados en este periodo son 466, y ocurrieron en el mes de mayo del 2019. Este es uno de los delitos más reportados al número de emergencias 9-1-1, pero muy pocos casos se convierten en denuncias.

Por otro lado, el robo de vehículo también registró un incremento significativo, ya que pasó de 262 casos en julio a 296 en agosto, siendo el mayor número de hechos denunciados en los últimos cinco meses.

El robo a comercio fue otro de los ilícitos que se disparó en agosto, ya que fueron denunciados 113 casos, 63 más que el mes de julio, cuando la cifra fue de 50. Este delito no registraba un mes con una cifra tan alta desde junio del año pasado, cuando fue denunciado el mismo número de casos.

El pasado mes en el Estado de Sinaloa fueron reportados 49 robos a casa habitación, ocho más que en julio, pero la cifra es menor que en junio y mayo, cuando las cifras fueron de 65 y 57, respectivamente. En ese periodo había más familias en sus domicilios por el confinamiento.

En el octavo mes del año fueron lesionadas de forma dolosa 212 personas, 27 más que el séptimo mes, cuando la cifra fue de 185; entre ellas se encuentran las personas que fueron heridas con arma de fuego.

Fueron denunciados 22 casos de violación, quedando como la cifra más alta en lo que va del año y desde el mes de octubre del año pasado, cuando hubo 23 casos.

En agosto asesinaron en el estado a 77 personas, tres más que en julio. La cifra más alta de este delito se registró en el mes de junio, cuando hubo 94 casos. Durante el mes pasado hubo dos robos bancarios.

El incremento en los robos a comercio, domicilio y vehículo, así como en asaltos, era algo que ya se había pronosticado por especialistas en el tema de seguridad. Desafortunadamente, se espera que lo peor se presente en los próximos meses, comentó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio de Turismo de Culiacán (Canaco), quien explicó que entre los factores para que incremente la mayoría de los delitos está en el desempleo y la falta de ingresos.

Por desgracia, hay miles de personas que perdieron su trabajo durante la pandemia, y no se han podido volver a incorporar, porque hay negocios que no han podido abrir o no están operando a su máxima capacidad, y esto último no genera ganancias, viéndose en la necesidad de hacer recorte de personal o de cerrar.

De acuerdo con el comerciante, tras la crisis de salud viene la económica, y luego la social, y esto también impacta en la violencia familiar. Por eso urge que el Gobierno apoye a las empresas, para que se vaya reactivando la economía.

El líder de Canaco comentó que los delincuentes cuando asaltan o roban un establecimiento prefieren el efectivo, pero si no hay, se llevan pantallas, computadoras, relojes y hasta medicina, en caso de robar a farmacias.