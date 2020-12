Robos hormiga alertan a comerciantes del Centro de Culiacán

Culiacán.- Alertan comerciantes del Centro de Culiacan por robos "hormiga", esto con el incremento de movilidad que se ha visto en los ultimos días por fechas decembrinas.

Oscar Sánchez, presidente de la unión de locatarios del Centro dijo que a pesar de que disminuyó el índice delictivo siguen siendo víctimas de robos en los establecimientos.

"Se volvieron incrementar un poco no en una situación alarmante pero si se incrementó un poco por ese motivo estamos haciendo un llamado a las autoridades".

Los comerciantes hacen el llamado al secretario de seguridad pública municipal Oscar Guinto Marmolejo para que no bajen la guardia y no llegar al nievel de hace un mes en dónde fueron fuertemente víctimas de robos.

Dijo que el tipo de robo hormiga es el cuál en estas fechas son víctimas en dónde los ladrones entran a los locales y se llevan mercancía.

"Algunos son detectados, algunos no. Estamos hablando de tres o cuatro robos que si se generan el los negocios no estamos hablando de asaltos grandes si no pequeños robos que de igual manera también afectan".