Rocha Moya a favor de trabajar con los sectores para combatir el alza en alimentos  

Culiacán, Sinaloa.- Tras la presentación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del plan para evitar el alza de precios en alimentos en el país en el cual se contempla, un aumento en la producción de granos como maíz y frijol, así como realizar convenios con empresas entre ellos que se mantengan los costos del peaje en las carreteras en el transporte de carga entre otros, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicó que su gobierno es de la misma idea.

“El presidente nos lo hizo saber en una de las reuniones que tuvimos y creo que buscar la concertación, incluso, los propios empresarios, los comerciantes están pidiendo que se les tenga en cuenta, iniciativa; hay voluntad porque el tema de la inflación en el mundo es un fenómeno que hay que cuidarlo porque se está presentando”, detalló.

De acuerdo al gobernador de Sinaloa, la Secretaría de Hacienda informó que se van a requerir 18 meses para estabilizar este tema de la inflación, por ser efectos de la pandemia ya que se produjeron menos alimentos que los que se necesitaba lo que ha provocado no solo el incremento de los productos de la canasta básica.

Con la contención de los precios en algunos productos, el gobernador no ve riesgos de que a la larga vaya afectar. “Como dice Andrés Manuel, los economistas neoliberales siempre le van a buscar que si subes el salario mínimo va a haber inflación, que si pasa esto va a haber; estas medidas del presidente, sin ser un economista porque es un politólogo, han dado muestras de que no traen otro efecto. Esto es posible controlar y no vamos a tener consecuencias, no tengo la menor duda”.

Leer más: Estrada Ferreiro sigue sin nombrar abogado para juicio político, luego de renuncia de Rafael Betancourt

En Sinaloa se trabajaría con los agricultores y empresarios para que no haya alza de precios.