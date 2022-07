Rocha Moya celebra el Día de la Abogada y el Abogado en Sinaloa

Sinaloa.- El Gobernador Rubén Rocha Moya acudió hoy por la mañana a un desayuno con destacadas mujeres abogadas, organizado por la Secretaría de las Mujeres para conmemorar su día y agradecer la encomiable labor que desempeñan a favor de la seguridad y la justicia de las mujeres.

Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres, destacó ante las abogadas los esfuerzos institucionales que realiza el gobierno estatal para fortalecer la perspectiva de género en la procuración y la impartición de justicia.

"La impartición de justicia tiene que tener esta perspectiva de género, porque el Gobernador ha comentado, como el delito que más ha crecido, es el delito de violencia familiar y la perspectiva de género, tiene que implementarse en las juzgadoras y en los juzgadores, porque no nos basta con ser mujer para tener los anteojos de género. Tener los anteojos de género significa comprender las circunstancias que hacen las diferencias, lo que batallan las mujeres para ejercer sus libertades, lo que batallan para ejercer su autonomía", expresó la Secretaria.

Por su parte, el Gobernador Rocha Moya destacó la autonomía que ejercen todas las mujeres que trabajan, enfatizando en este contexto, su interés por elevar el tema de la ocupación de las mujeres, a través del establecimiento de una política transversal que impulse el empleo para las mujeres en todas las áreas, aprovechando para anunciar mejoras laborales para el área de Defensoría Pública.

"Dignificar la Defensoría Pública, porque además, es mucho, mucho, mucho más, la gente que no tiene con que pagar un abogado, entonces vamos a ver y te voy a encargar eso, Secretario Enrique, a ver el tema de las defensoras de oficio. Entonces, como lo comentábamos, su carrera pues es necesaria para la vida de un país, pero fíjense, ya decían aquí, creo que Vero, la democracia tiene que ser inclusiva, si la democracia no es inclusiva, no es democracia", señaló el Gobernador.

Entre los asistentes al desayuno, destacó la presencia de Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno, Eneyda Rocha Ruiz, Presidente del Sistema DIF Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal General del Estado, Verónica García Ontiveros, Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y Rosa Elena Millán Bueno, Subsecretaria de Igualdad Sustantiva y Perspectiva de Género.