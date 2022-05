Rocha Moya firma convenio de colaboración con el Infonavit en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Como un convenio de gran contenido social, calificó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya el Convenio de Colaboración que signó con el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, porque tiene que ver con la protección del patrimonio más importante de cualquier familia, como es su vivienda y la posibilidad de adquirir una para quienes carecen de ella.

El mandatario estatal destacó que a 50 años de su creación, ahora el Infonavit se ha venido transformando en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para convertirse en una institución más humana, de gran contenido social y que ha representado un beneficio importante para los trabajadores de México.

El gobernador Rubén Rocha Moya aprovechó la visita del director Carlos Martínez para abordar la situación de las casas abandonadas del Infonavit que están siendo ocupadas de manera irregular por familias de escasos recursos, al no tener una casa propia.

“En los casos que tenemos de casas que están invadidas, si nosotros podemos hacer algo, por decir, fíjate que esta familia aquí está sin sustento y no sabemos de dónde apareció, pero tenemos manera de ayudarla para que se quede con la casa y abra una responsabilidad de pago, hay que hacerlo, no vamos a decir: hay que buscar que desalojen, no, porque entonces se pierde el sentido social y humano que tiene el Instituto”, comentó.

Por ello, dijo que el convenio que suscribió con el director del Infonavit permitirá tener acciones en favor de esa política de reordenamiento territorial, pues precisamente una de las innovaciones es que ahora los derechohabientes pueden obtener un préstamo del Instituto para la compra de un terreno donde puedan construir su propia casa, en el lugar de su elección.

En su intervención, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, reconoció el compromiso del gobernador Rocha con la vivienda y las causas sociales, para lo cual contarán con el apoyo del Instituto.

“Vamos a hacer hasta lo imposible para ver cómo podemos atender a familias desplazadas, recuperar desarrollos urbanos y hacer que más sinaloenses tengan acceso a la vivienda, que lo hagamos en equipo y en conjunto porque sólo así podemos tener verdaderamente una política pública. El Infonavit no puede sólo, el gobierno no puede sólo, los municipios tampoco, pero si trabajamos juntos y estamos claros en las causas y en las políticas de vivienda, sí podemos tener resultados en favor de las personas”, subrayó.

Asimismo, informó que 87 mil 393 familias sinaloenses podrán convertir su crédito de Veces Salarios Mínimos (VSM) a pesos con la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, obteniendo una mensualidad y tasa fija por lo que resta de la vida del financiamiento.

En cuanto al nuevo producto “Crediterreno”, el director del Infonavit dijo que aquí en Sinaloa ha sido muy solicitado, y consiste en que las familias puedan comprar su terreno en el lugar de su elección y decidir construir ahí su vivienda a su gusto.

“La revolución que estamos haciendo en materia de vivienda es que no estamos diciendo a la familia: te toca vivir ahí, te toca vivir en estas condiciones, sino que le damos la posibilidad y libertad de que ellos sean quienes decidan cómo quieren vivir con sus familias”, precisó.

Dicho crédito para la compra de terrenos tiene una tasa de interés del 6.7 por ciento, y luego de dos años de estarlo pagando, el derechohabiente puede obtener un crédito adicional para que pueda iniciar la construcción de su vivienda.

Carlos Martínez también informó que 146 mil derechohabientes del Infonavit en Sinaloa tienen preaprobado un crédito de hasta 2 millones 200 mil pesos para la compra de una casa, lo cual representa una buena oportunidad para los desarrolladoras de viviendas para que presenten su oferta.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz Gurría, quien destacó los cambios en la política del Infonavit, con la innovación de estos productos de adquisición de terrenos y créditos para auto construcción, los cuales antes no existían en el Instituto.