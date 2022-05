Rocha Moya nombra a Cuitláhuac González nuevo secretario de salud en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Cuitláhuac González Galindo tomó posesión del cargo de Secretario de Salud de Sinaloa luego de la remoción de Héctor Melesio Cuén Ojeda por no acatar la instrucción girada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presentar desistimiento o acreditar la legal conclusión de denuncias contra periodistas.

Cuitláhuac González, quien se desempeñaba como director general del DIF Sinaloa desde noviembre de 2021, aceptó este miércoles 11 de mayo el cargo de Secretario de Salud que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le otorgó.

"En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo el día 11 de mayo del año 2022, al aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso de este documento, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, manifiesto haber PROTESTADO guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República, la del Estado, y las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de SECRETARIO DE SALUD, que el C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO me ha conferido, mirando en todo por el honor y prosperidad de la República y del Estado. Así mismo, manifiesto haber declarado cumplir con los requisitos legales para ejercer el cargo conferido y no encontrarme inhabilitado para ello. El aceptante C. Cuitláguac González Galindo", se lee en el oficio del Gobierno de Sinaloa firmado por el gobernador de Sinaloa.

Cuitláhuac González nuevo secretario de Salud de Sinaloa | Foto: Cortesía

La tarde de este miércoles, el Gobierno de Sinaloa informó la remoción del cargo de secretario de Salud de Héctor Melesio Cuén Ojeda, al no presentar desistimiento o acreditar la legal conclusión de denuncias contra periodistas.

¿Quién es Cuitláhuac González?

González Galindo es médico por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con especialidad en Oncología Quirúrgica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Director general del DIF Sinaloa desde noviembre de 2021.

De acuerdo al Gobierno de Sinaloa, Cuitláhuac González cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado de la salud, por lo que se comprometió a reforzar las acciones encomendadas por el gobernador Rocha y fortalecer los programas institucionales de la mano con el gobierno federal y que están plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.