Rocha Moya pide a familiares del periodista Luis Enrique no se preocupen

Culiacán, Sinaloa.- Tras cumplirse dos meses del asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, el gobernador, Rubén Rocha Moya pidió a sus familiares que no se preocupen pues se está avanzando en el caso.

El mandatario estatal expresó que no se ha desatendido el caso pues se encuentra en un camino jurídico y que se seguirá atendiendo, "que no se preocupen, el tema jurídico camina, pero no lo hemos desatendido y ese es un asunto que va a resolverse".

Hay que comentar que el pasado viernes se desarrolló la audiencia inicial de una de las personas implicadas, la cual se difirió hasta el próximo 12 de julio.

