Rocha Moya pone en marcha obra de rehabilitación de la avenida Álvaro Obregón en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Hoy por la tarde, el gobernador Rubén Rocha Moya, dio banderazo de inicio a la obra de regeneración urbana de la avenida Álvaro Obregón, acompañado de José Luis Zavala, Secretario de Obras Públicas, Juan de Dios Gámez Mendivil, Alcalde de Culiacán, Eneyda Rocha Ruiz, Presidente del Sistema DIF Sinaloa, así como Jenny Villa Portillo, vecina beneficiada por la obra, cuyo costo será de 89.7 millones de pesos y tendrá una extensión de 1,500 metros (17 cuadras).

Rocha Moya destacó que esta obra no le costará ni un peso a la ciudadanía, ni tampoco formarán comités de cooperación, ya que una vez terminada la obra, las propiedades se revaluan y el gobierno cobra a través del impuesto predial.

"Yo quiero, no se si ya lo hicieron, la integración de un comité de obra, ya dije, no para que busquen que coopere la gente, sino para que chequen que se van haciendo las cosas como deben de ser y que no nos den gato por liebre, que haya una supervisión ciudadana sobre la obra, va a importar mucho eso", señaló el Gobernador.

En este contexto, invitó al Alcalde de Culiacán a tomar acuerdos conjuntos para realizar obra pública de manera coordinada, para lo cual, el Alcalde deberá ponerse de acuerdo con su Cabildo y a través de esfuerzos compartidos, hacer pavimentación de calles en colonias populares en común acuerdo.

El Alcalde Juan de Dios Gámez, celebró que a pesar de algunas dificultades, el Gobernador Rocha Moya no haya interrumpido sus planes de obra pública destinados al municipio de Culiacán, señalando que los gobiernos de la cuarta transformación, consideran que la transformación de Sinaloa pasa necesariamente por la construcción de infraestructura para el bienestar social y actúan en consecuencia.