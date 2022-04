Rocha Moya presentará iniciativa para revocación de gobernadores; Congreso lo respalda

Sinaloa.- El mandatario estatal, Rubén Rocha Moya instruyó al Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez, para que se realice una iniciativa para que la revocación de mandato sea para el gobernador, la cual busca armonizar la ley federal y estatal, en cuanto a la revocación de mandato para gobernador, presidentes municipales y diputados locales, y que es respaldada por el Congreso de Sinaloa.

Lo anterior será con el fin de que el pueblo tenga la posibilidad de tener un control sobre el ejercicio de gobierno del poder y quien no cumpla que se vaya, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, al emitir su voto en una de las casillas localizadas en Culiacán.

La propuesta será que se realice durante la elección intermedia para cuando la ciudadanía vaya a elegir a otros gobernantes puedan también decidir si quieren que el gobernador continúe o no y de esta forma la consulta no sea tan costosa, explicó el gobernador Rubén Rocha.

Inclusive considera que si las encuestas dicen que la ciudadanía no quiere que siga un funcionario no se tiene porque estar aferrado al cargo, en el caso de la revocación de mandato si la gente dice sí, ya se tiene un refrendo, pero si dice que no se deja el cargo.

El mandatario estatal considera que seis años es un periodo largo por lo que la gente debe decir en tres, si quiere que continúe o no en su caso respetaría la decisión que los sinaloenses tomaran.

Congreso de Sinaloa resplada iniciativa

Al acompañar en la mañana al gobernador Rubén Rocha Moya a que emitiera su voto durante la jornada, dijo que si la iniciativa del Ejecutivo estatal va encaminada a que en la mitad de su gobierno sea sometido a una revocación de mandato, los diputados van a incluir a los alcaldes y a los legisladores.

La reforma política retoma que lo expresado por el Presidente de México de que "el pueblo pone y el pueblo quita", cierto que se pueden someter a un juicio político y desafuero, pero se trata en darle causa a la participación de los ciudadanos con democracia participativa.

Para que se lleve a cabo, precisó que deben presentarse determinadas circunstancias, como que su alcalde no está trabajando y su diputado tampoco cumplan, la sociedad van a tener la posibilidad de quitarlo antes de que concluya su mandato, a petición de parte.

En cuanto a la consulta de este domingo 10 de abril, consideró que hay ambiente entre la gente para ir a las casillas y confió para que vayan a expresar su opinión, porque ha observado filas de ciudadanos esperando su turno para votar que de un resultado nutrido.

Desconoce de presuntas irregularidades que no le han reportado ninguna, pero si lo que se refiere a la distancia de los centros de votación, y por eso, las personas se organicen para trasladarse de comunidades rurales a la ciudad.