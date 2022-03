Rocha Moya rechaza que baja en estadística de homicidios se deba a desaparecidos

Culiacán.- Mientras que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya informó que durante el mes de febrero solo fueron registradas como desaparecidas 9 personas, la secretaría de Gobernación registró un total de 35 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 7 personas fueron localizadas y 18 quedaron como desaparecidas y 10 como no localizadas.

De acuerdo al mandatario estatal la teoría de que están transitando los homicidios hacia las desapariciones no está dándose en Sinaloa. Detalló que le han dicho que hay menos homicidios, pero más desapariciones, pero no es así.

“Se ha dicho que hay menos homicidios, pero resulta que hay más desapariciones, no es el caso. Nosotros tenemos un registro de menos, incluso, con relación a otros años tenemos una diferencia notable, insisto, no me gusta alzar las campanas al viento porque mientras haya desapariciones y haya homicidios nosotros tenemos que preocuparnos, pero es un poco para revisar las teorías que se elaboran alrededor de estos temas."

De acuerdo al mandatario estatal con respecto a las desapariciones o privación de la libertad en este año se han registrado nueve en el mes de febrero contra 11 que se presentaron en el mismo mes del año pasado.

“En febrero del 20 hubo 18 y en febrero del 19 hubo 20, o sea, esa teoría del tema de que están transitando los homicidios hacia las desapariciones no está de acuerdo con nuestras estadísticas registradas ni tiene elementos de sustento”, detalló Rocha Moya.

Con respecto a las causas de las desapariciones resaltó que han sido políticas, por violencia, narcotráfico, y una serie de causas que generan la actividad de la violencia, en general.

