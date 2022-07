Rocha Moya reporta ahorro de 444 mdp en rubro de donde robaban dinero

Sinaloa.- Durante sus primeros ocho meses al frente del gobierno han ahorrado 444 millones de pesos en gastos de servicios generales, donde antes se robaban el dinero y ahora con esta cantidad están tratando de alivianar la carga del gasto burocrático, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya.

Ahorro de recurso

El mandatario estatal enfatizó que con hechos y la realización de obras están demostrando que están ahorrando. Ademas de que están implementando la austeridad.

En servicios generales ahorra en el gasto de gasolina, celulares, arrendamientos, viáticos, impermeabilizaciones y seguridad.

“Ya hicimos una licitación en el terreno de seguridad para las instalaciones de gobierno, dejamos de contratar 70 personas en este lugar, porque esas licitaciones tenían encerrado una idea de aprovechamiento de personal y por eso estamos ahorrando dinero en el gasto público”.

El mandatario estatal aclaró que el ahorro en los servicios generales ha permitido hacer obras sociales en los municipios que demandaba la misma sociedad.

“Esto lo podemos hacer porque tenemos recurso que hemos ahorrado y que es porque dejamos de gastar en otras cosas”, recalcó Rubén Rocha Moya.

Desconocimiento

Comentó que desconoce si realmente en la administración de Quirino Ordaz Coppel se hizo esa austeridad, ya que eso le compete a quienes revisan la cuenta pública.

El gobernador expresó: “Yo ahí no me quiero entretener mucho porque ya mi cabeza no puede meterse en tantas cosas, si son de mi incumbencia y tengo que revisar todo y debo saber, junto con ustedes, pero cuando haya conclusiones de las investigaciones y los que revisan las cuentas públicas deben tener una idea de eso”.

Algunos de los colaboradores del gobernador han expresado que les dan muy poco para viáticos y en ocasiones no les alcanza.

El Dato

Plan de austeridad

En reiteradas ocasiones el mandatario estatal ha dicho que lo más importante en su gobierno es la obra humana y apoyar a los sinaloenses.