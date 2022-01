Rocha Moya sí prometió no adquirir deuda pública para Sinaloa

Sinaloa.- Las acciones recientes en las que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, precisara haber ejercido un crédito de 1500 millones de pesos a la banca privada, mismos que dijo utilizaría para el pago de quincenas y aguinaldos de los trabajadores de Gobierno, causaron un revuelo de opiniones, tanto a favor como en contra, acerca de las acciones del mandatario, resaltando el hecho de que en campaña, Rocha prometió no endeudarse.

Por ello, Debate se dio a la tarea de corroborar algunas de las ocasiones en las que el actual gobernante lo mencionó, y se solicitó la opinión de César Miguel Valenzuela Espinoza, experto en economía y administración pública, quien consideró que, si bien pareciera romperse la promesa del gobernador al ejercer un préstamo al inicio de su mandato, habría que esperar a conocer resultados para saber si se han tomado buenas decisiones financieras para el estado.

¿Cómo se pagó la deuda?

El financiamiento de 1500 millones de pesos que se contrató para solventar los aguinaldos de los trabajadores del estado se pagó el 29 de diciembre, con recursos que envió el Gobierno federal, a decir del Gobierno del Estado.

Sin embargo, César Valenzuela, experto en economía, señala que “no se ha precisado cuál es el concepto por el cual se recibió” el dinero, es decir, no se conoce en qué términos otorgó la federación dichos recursos. De haber sido a fondo perdido, no generaría deuda, porque Gobernación los habría dado sin garantía de regreso o con mayor facilidad crediticia.

Valenzuela duda que sea así, y cree que el dinero se pudo haber recibido como adelanto de participaciones, es decir, como un previo de lo aprobado para la gestión 2022, por tanto: “habrá que ver todavía, que es lo más seguro, si el Gobierno, en lugar de hacer con recursos propios algunas cosas que se tenían pensadas, se vaya a endeudar”, pues ya se habría usado un dinero que se destinaría al próximo año.

La cantidad de 1500 millones no son desestimables para el economista, quien considera que probablemente se tenga que pedir un financiamiento para solventarlos, y entonces quizá ese financiamiento no sea a corto plazo, sino a largo plazo, es decir, que se deba pagar en un lapso de entre 10 o 20 años, analizó. Conociendo el origen de los recursos con los que se pagó el préstamo reciente, se podría emitir un juicio más certero y conocer si el Estado ha adquirido deuda o no con estas acciones, pero habría que conocer también el origen de la falta de esos recursos. Hasta el momento, el Gobierno de Rocha no ha explicado lo anterior.

Promesa de no deuda

Lo que sí se conoce es que durante la campaña que realizara Rubén Rocha Moya este 2021 para promocionarse como candidato a gobernador, sí dijo que no endeudaría a Sinaloa. Sería, pues, un 15 de abril del 2021 cuando Rocha se reuniera con integrantes de la organización Morena Agropecuaria, en el sector Villa Universidad de la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde los integrantes de dicha organización solicitaron a Rocha salvaguardar al campo sinaloense de la situación de precariedad que percibían, ante lo cual el entonces candidato a la gubernatura comentó que habría que apoyar al campo sin que en el proceso se aumentara la deuda del Estado, tal como, según Rocha, proponía el candidato Mario Zamora.

“Hay que pensar en un banco que dé los créditos suficientes, y no lo que anda proponiendo el otro candidato (Zamora), que quiere hacer una financiera, pero quiere pedir al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional no sé cuántos millones de dólares para incrementar la deuda, y eso es lo que no vamos a hacer, no se va a endeudar el Estado”, comentaba.

Intenciones en campaña

El segundo registro encontrado por Debate donde Rubén Rocha mencionó algún tipo de rechazo al endeudamiento ocurrió durante el conversatorio de ideas y propuestas de candidatos a la gubernatura organizado por este periódico el 11 de mayo del 2021, cuando, haciendo uso de un minuto para réplica, Rocha reaccionaba ante la propuesta de Zamora para reactivar la economía sinaloense creando un fondo de infraestructura y, a la vez, crear una financiera para darle préstamo a quien lo necesitara mediante una agencia de crédito o alguna línea financiera del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ante ello, el hoy gobernador replicaba “a Sinaloa no hay que endeudarlo, no es una alternativa. Además, es falso, por muy economista que sea Mario, que pueda traer recursos o fondos del extranjero. Los Estados no pueden contratar deuda de moneda extranjera, eso es facultad exclusiva de la federación”, apuntaba Rocha, para luego criticar la adquisición de créditos por diferentes políticos en gestiones pasadas.

Para César Valenzuela, las promesas de campaña que incluyen el no endeudamiento del Estado resultan ser dichos seguramente bien intencionados, sin embargo, hay que analizar los hechos, pues en caso de que se haya pagado esa deuda, sin importar el origen de esta, con lo asignado para el presupuesto de egresos del 2022 “por más ahorros que se hagan, a no ser que haya un despido de un número considerable de personas, difícilmente se va a poder contar con esa cantidad sin endeudarse”, pues se ha hecho uso de un dinero que posiblemente estaba destinado a otros gastos, comentó Valenzuela, reiterando que aún falta tiempo para ver el impacto de las decisiones financieras actuales y también está por verse si se cumplen o incumplen las demás promesas de campaña.