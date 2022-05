Rocha Moya sostiene que funcionario que no retire denuncias contra periodistas, tiene que renunciar

Culiacán, Sinaloa.- De acuerdo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya iba a estar muy atento de que los funcionarios que tuvieran demandados a periodistas se desistieran de las mismas, el plazo se cumplió a las 14:00 horas de este día.

“Yo voy a ser congruente y les voy a informar. Tenemos que dar oportunidad a que de aquí a las dos de la tarde me presenten, me he salido de la oficina no sé si me ha llegado alguna comunicación, pero yo estoy atento de eso”, detalló durante la inauguración de una tienda de conveniencia.

De acuerdo a Rocha Moya, Héctor Melesio Cuén Ojeda quien había demandado a Luis Enrique Ramírez, Lily Téllez y Teresa Guerra Ochoa, le mandó un mensaje y le dijo que había interpuesto denuncias, pero fueron retiradas en su momento, sin embargo, necesita que le entreguen los que tienen en este caso.

“Es el único caso válgame la redundancia, que me entregue la evidencia de que se ha retirado, esté o no con seguimiento puntual porque si existe la demanda está ahí”, resaltó.

En el caso de si le pediría a Tere Guerra que retirará la demanda contra Cuén contestó; “no, ella sabe. En este no me quiero enredar, lo que he pedido es a funcionarios que estén en mi administración que tengan denuncia contra periodistas la retiren”.

De acuerdo al gobernador, si no se retira la demanda por parte de los miembros de la administración contra periodistas en las 48 horas, dice el mismo oficio tendrán que presentar su renuncia y si no yo se los voy a hacer saber.

Leer más: Jesús Estrada Ferreiro asegura que han amenazado a personas cercanas a él en Culiacán

Hasta el mediodía ningún funcionario le había presentado la renuncia o había comprobado que había retirado las denuncias.