Rocha Moya sufre desgaste político por conflictos con alcaldes de Culiacán y Mazatlán, buscan senaduría 2024

Culiacán, Sinalo.- La única oposición fuerte que se vislumbra que está comenzando a tejerse contra el gobernador Rubén Rocha Moya es la de los alcaldes Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán, emanados de su propio partido: Morena. Representan dos corrientes políticas que ganaron en sus respectivos municipios la reelección, pero cuyo verdadero interés es la candidatura a la senaduría en 2024: un trampolín a la gubernatura de Sinaloa.

Son parte de las conclusiones de los columnistas de esta casa editorial: la Dra. Ana Luz Ruelas, Fernando Zepeda y Héctor Ponce, quienes participaron ayer en una mesa de análisis transmitida por redes sociales de EL DEBATE (bit.ly/3E2bn1v) donde se abordaron los conflictos que enfrenta el gobernador.

Leer más: ¡Oficial! Rubén Rocha firma convenio para pensión universal para discapacitados en Sinaloa

Estrada y Benítez son dos polos opuestos a Rocha, quienes además no es que actúen tanto por su cuenta, sino que tienen conexiones federales y se sienten amparados por Andrés Manuel López Obrador, señaló la Dra. en derecho Ana Luz Ruelas. Comentó que, debido a problemas profundos que no se lograron zanjar durante la campaña, estamos viendo pleitos a la luz pública que antes no trascendían en el PRI con el control político que tenía la figura del mandatario estatal.

De esta forma, en mes y medio de la primera Administración morenista, ya hay un importante desgaste político de Rocha Moya, expresó el columnista mazatleco Fernando Zepeda; quien a su vez cuestionó el trabajo del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, pues dijo “es quien debe operar estos conflictos para evitar que le llegue la lumbre al gobernador”.

¿Cuáles han sido las dos crisis de Rocha Moya?

La primera crisis política para Rocha Moya ocurrió al arranque de su gestión en noviembre, explicaron Héctor Ponce y Zepeda. Mazatlán vivió 25 días en la ingobernabilidad, comentó Fernando Zepeda, debido a un problema de fondo entre Héctor Melesio Cuen y el PAS contra Luis Guillermo Benítez; esto paralizó al Ayuntamiento de Mazatlán ante la falta de consenso por el reparto de puestos, en particular el de la Secretaría del Ayuntamiento, Oficialía Mayor y la Tesorería, facultad exclusiva del alcalde. Esto desató un problema entre regidores y el Químico Benítez.

El asunto terminó desgastando a todas las partes involucradas, consideró Zepeda, y añadió que se dice que quien resultó ganador fue el alcalde mazatleco, mientras que Rocha salió avante al dar un golpe de timón contra Cuen, quien resultó derrotado.

“Se desgastó (Rocha), creyeron que Inzunza podría con el paquete, pero no pudo y tuvo que intervenir el gobernador. Es como el papá que pone orden, total ingobernabilidad”, dijo Ponce.

“Estos conflictos se deben resolver de forma política y con mucha inteligencia; Cuen no logra asimilar el golpe tan fuerte del gobernador, quien declaró que no negociaba con subalternos, en clara alusión a Cuen”, expresó Zepeda.

Por estos hechos, el Químico Benítez denunció a dos regidores del PASpor faltas administrativas y lo que resulte; mientras que los regidores de Morena y PAS,a su vez, habían denunciado antes a Benítez por no hacerlos partícipes en la entrega-recepción de la Administración.

En diciembre, vino la siguiente crisis, esta vez entre el gobernador y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

“Qué hombre tan cerrado. Hay líneas que no se deben cruzar. Estrada no respeta las instituciones. Parece un alcalde chicharronero donde solo sus chicharrones truenan”, opinó Ponce al criticar el actuar de Estrada Ferreiro, pues acudió al Congreso del Estado para defender su propuesta de incremento del 7 por ciento al predial (conforme la inflación),pero terminó repartiendo ofensas contra los legisladores que aprobaron el aumento de 4 por ciento y también se lanzó contra el propio gobernador, abandonando finalmente el recinto sin antes escuchar a los legisladores.

Estrada Ferreiro además amenazó con interponer una controversia contra el Congreso ante la Suprema Corte de Justicia por el problema del predial, y, a su vez, los diputados expresaron que podrían entablarle un juicio político.

Precisamente, Héctor Ponce ve posible que el juicio político contra Estrada avance si no pueden ponerlo en orden o tranquilizarlo, dijo. Inclusive, expuso que alguien podría haber asesorado mal a Estrada para realizar un show mediático pensando que así podría catapultarse al Senado.

Mientras que la Dra. Ana Luz Ruelas opinó que los desacuerdos que han quedado a la luz entre el gobernador y los dos presidentes municipales son un indicio de algo que puede escalar, y dependerá de la capacidad del gobernador y su secretario de Gobierno de adaptarse y tomar las riendas de estos asuntos “porque al Químico y Estrada, por su talante, nadie los va a detener”, comentó.

¿Quién va por la senaduría 2024?

Aunque van arrancando un nuevo periodo de Gobierno, los columnistas de EL DEBATE coincidieron en que la carrera por la senaduría 2024 ya inició para aspirantes como Estrada y Benítez, sin embargo, subrayaron que ellos no son cartas para Rocha. Dicha elección será muy relevante porque también se renovará la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados. Mientras que el puesto de senador por Sinaloa también lo es, ya que se convierte por tradición en la antesala a la gubernatura.

También mencionaron al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros;al secretario de salud, Héctor Melesio Cuen; así como al diputado Feliciano Castro, que podría ser apoyado por Rocha; así como el propio secretario de Gobierno, Enrique Inzunza.

Zepeda expresó preocupación de que entre los aspirantes a la senaduría se escuche el nombre de Enrique Inzunza Cázarez, porque esto afecta las funciones del secretario general de Gobierno, dijo, puesto que estaría más enfocado en sus intereses personales, en lugar de trabajar para que los “problemas políticos y sociales no le lleguen al gobernador, pero si está pensando en lo suyo, eso es delicado”, opinó. En el caso de Cuen, Zepeda expone que el golpe fue brutal, “el estate quieto” que ya le dio el gobernador, por lo que aclara que no cree que continuará mucho más tiempo como secretario de Salud “está incómodo, no se siente bien atendido, tratado; se ve difícil con este trato que le da el gobernador, lo tiene copado, todos a su alrededor le fueron impuestos, lo veo peleando la posición para el 2024 con Morena o sin Morena”.

Por su parte, Héctor Ponce declaró que el gobernador necesita poner orden, además de que considera que podrían radicalizarse algunos aspirantes.

Los analistas coincidieron que el próximo año a Rubén Rocha Moya le van a tocar fuertes disputas políticas, pues se estarán dando definiciones sobre el candidato por la Presidencia de la República y habrá que ver cómo se va a mover el gobernador de Sinaloa: si con los que apunte AMLO o, bien, con el opositor que es el líder del senador, Ricardo Monreal, además, amigo de Rocha.

Asimismo, los columnistas confiaron en la capacidad del gobernador y en su formación para sacar adelante las problemáticas políticas y del reparto del poder que se están presentando entre los grupos morenistas, con el fin de que pueda operar el Gobierno en beneficio de la ciudadanía.

Traición, poder y lucha por la gubernatura

En Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro estuvo enemistado con la pasada legislatura, en particular con algunos morenistas cercanos a Rubén Rocha, como Graciela Domínguez, quien fungía como líder morenista en el Congreso. Ella denunció que había recibido amenazas tanto en lo público como privado. Estrada no fue elegido candidato a la gubernatura de Morena, por lo cual volvió a reelegirse como alcalde.

Luis Guillermo Benítez, alcalde de Mazatlán, señaló en noviembre de 2020 que impugnaría la precandidatura a la gubernatura de Sinaloa de Rubén Rocha Moya, esto porque dijo que le violentaron sus derechos políticos al sacarlo de la encuesta realizada por Morena (le fueron suspendidos sus derechos partidistas porque fue denunciado por violencia política de género), después, en diciembre de ese año, aseguró que había obtenido el primer lugar en la encuesta pero no fue tomado en cuenta por el CEN de Morena.

Leer más: Morena aplicó una política humanista en el presupuesto de Sinaloa presumen Feliciano Castro y Jesús Ibarra

“Sé que ganamos las encuestas, pero me queda muy claro que no están respetando mis derechos. Voy a luchar como lo hizo en su momento el actual presidente de México” y calificó el caso como una traición al pueblo sinaloense. El 30 de enero de 2021 le restituyeron sus derechos políticos y contendió de nuevo, pero por la alcaldía de Mazatlán.