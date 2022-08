Rocha considera que el PAS está como sanguijuela sobre la UAS

Que sea él quien nombre a su gabinete y limpie a la universidad del Partido Sinaloense, el cual está sobrepuesto como las sanguijuelas sobre un ser viviente, chupando sangre, solicita el gobernador al rector Jesús Madueña Molina. De no poner orden en este tema, está en riesgo de que la federación le realice una auditoría.

Preocupación

De acuerdo al gobernador, durante su gira por Culiacán el auditor especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, Emilio Barriga Delgado, se percató de que la universidad podía estar erogando recursos para el Partido Sinaloense y le hizo el comentario de que va a poner cuidado en eso.

“Fue un comentario de él, dijo ‘esto deja muchas evidencias que nos van obligar a buscar información’”, en la expresión del funcionario federal Rocha notó preocupación.

El gobierno estatal también está investigando y guardando evidencias, advirtió el gobernador.

“No vale la simulaciónon”, dijo respecto a un desplegado dado a conocer ayer, en el cual directoras y directores de escuelas reconocen el trabajo del rector y le dan su respaldo.

Expuso que los firmantes están registrados en el PAS: de 65 funcionarios, 53 son de este partido; y 96, de 103 facultades, son del PAS.

“El desplegado es prepotencia, es demostrar que, en efecto, es el PAS el que está sobre la estructura de la universidad; es decir, somos nosotros los que dominamos, como dice el gobernador, pero no queremos que lo diga”, expuso.

La crítica

“Las y los directores de Unidades Académicas de los niveles medio superior y superior refrendamos nuestro respaldo al rector de nuestra máxima casa de estudios, doctor Jesús Madueña Molina, y al Plan de Desarrollo Institucional ‘Con Visión de Futuro 2025’”, se lee en el desplegado.

El mandatario estatal dio a conocer que habló con Madueña Molina y le dijo que respeta a la universidad y a él, y le pidió que sea él quien nombre a su gabinete y no lo haga el líder moral del PAS porque eso es violación a la autonomía. Expresó que el PAS es como un sanguijuela sobre la UAS.

Rocha expuso que le han dicho que él quiere poner a alguien cercano y aseguró que eso no será; durante los seis años que dure su administración, no va a proponer a nadie que sea su allegado o que tenga sus apellidos porque va a respetar la autonomía.

No sabe si algunos de sus funcionarios sean ‘aviadores’ de la UAS y que son las autoridades de la casa rosalina quienes deben investigar. En el caso de su hija Eneyda, ya está por jubilarse y al parecer está en año sabático.

Festejó que ya se haya depurado la lista de delegados de Morena los que eran del PAS.

El gobernador truena contra Cuen Ojeda y el rector

Durante la conferencia semanera del pasado lunes, el gobernador denunció que muchos funcionarios de la UAS le debían el puesto al líder moral del PAS porque fue quien los nombró. También dijo tener sospechas de que la universidad erogaba recursos para este partido. Todo esto se originó porque un alto funcionario de la UAS le dijo a uno del Gobierno del Estado que solo Cuen Ojeda podía cambiar de turno a los estudiantes.

Responden con desplegado. Primero, Héctor Melesio Cuen Ojeda negó que su partido recibiera recursos de la UAS y dijo que las acusaciones del gobernador era para no cumplir los cuerdos que hicieron en la coalición.

Por su parte, directores y directoras de las escuelas de la universidad, a través de un desplegado, expusieron los logros de la universidad y le dieron respaldo al rector.