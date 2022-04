Rocha Moya critica a Estrada Ferreiro por celebrar Controversia sobre descuentos del agua

Sinaloa.- El gobernador Rúben Rocha Moya critica que Estrada Ferreiro este celebrando que la Suprema Corte admitiera una Controversia Constitucional para no aplicar los descuentos del agua potable a lps adultos mayores y personas con discapacidad en Culiacán.

“Muy mal que Jesús Estrada Ferreiro este celebrando que la Suprema Corte le esté dando el apoyo a él para que no les dé los descuentos a la gente amolada, empobrecida, vulnerable que son las personas con discapacidad y adultos mayores, si fuera prudente el alcalde, lo que debería haber hecho es no promover esa controversia constitucional, aplicar los descuentos que ordena la ley, ahora celebra, está feliz porque la corte le da la razón, no es que les dé la razón, lo que hicieron es que la admitieron, sigue estando obligado a dar los descuentos, si tanto acude a la legalidad de la corte porque no cumple con la legalidad del Congreso que le emitió una ley para que descuente”, detalló.

El gobernador le pide que mientras no tenga la suspensión que otorgue los descuentos a los que está obligado por ley.

Este tema indicó lo está checando el Congreso porque es el encargado de llamar a cuentas aquellos funcionarios de elección popular que incumplen con la ley.