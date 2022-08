Rocha gestionó nuevas obras y acciones de gobierno con AMLO

Culiacán, Sinaloa.- La nueva visita que hizo a Mazatlán el fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue muy positiva, explicó el gobernador Rubén Rocha Moya porque durante las reuniones privadas que sostuvo con el mandatario de la Nación la tarde del sábado al recibirlo y la mañana del domingo durante el desayuno, le gestionó diversas obras y acciones de gobierno a los que se comprometió dar respuesta.

Así lo informó el gobernador Rocha durante su Conferencia Semanera desde el Auditorio de Palacio de Gobierno, donde uno de los principales temas que abordó fue precisamente la visita del presidente de la República a Mazatlán, para anunciar el Programa de Internet para Todos, que se llevará a las comunidades rurales.

El mandatario estatal se refirió a las peticiones que le hizo al presidente, como es la continuación del dren Bacurimí, donde se necesitan 360 millones de pesos para terminar este proyecto, el cual puso en marcha el propio López Obrador en la administración estatal anterior, y también le solicitó la construcción de la carretera de San Benito a El Aguaje, que conecta los municipios de Mocorito y Badiraguato.

“Le pedí que me incluyera para terminar el proyecto del dren Bacurimí, nos cuesta 360 millones. Él se acordó y dijo sí, a ese ya le hicimos una primera parte y se tomó nota. Qué me dijo el subsecretario, si no podemos mover las cosas del presupuesto porque estamos a 10 días para presentarlo porque se presenta el 8 de septiembre, de cualquier forma, buscaremos cómo apoyar para el caso de concluir la obra, pero por lo pronto les pedí que nos la incluyeran, ésa y una carretera más de las que tenemos terminadas que es la carretera entre Mocorito y Badiraguato que va rumbo a Surutato, de San Benito a El Aguaje”, explicó.

Otra de las peticiones que le hizo el gobernador Rocha al presidente López Obrador, fue incluir al programa de Bienpesca, a 300 mujeres trabajadoras de las empacadoras de Mazatlán, para que también reciban su pensión como los pescadores, aunque no salgan al mar a pescar, pues consideró que tienen derecho porque trabajan en la actividad.

“Les digo ahora la noticia, es que ya tenemos formalmente la autorización para que se incluyan en el programa de Bienpesca, son 300 empacadoras que no están consideradas como pescadoras, pero sí están en el mundo de la pesca- y ellas necesitan eso, se les va a dar. Ayer también son de las cosas que acordamos”, anunció.

El gobernador Rocha añadió que naturalmente abordó con el presidente los temas de las presas Santa María y Picachos, las cuales contarán con terminales hidroeléctricas para generar energía eléctrica. Cabe destacar que con estas dos nuevas centrales de la CFE, ya habrá ocho en total en Sinaloa, y esto abre la posibilidad para formalizar la aplicación de la tarifa 1F en todo el estado, de manera permanente y no como se hace actualmente que cada año se gestiona un subsidio especial para equipar su cobro doméstico.

“Sinaloa ya va a tener ocho estaciones hidroeléctricas, ya tiene seis, eso también lo platicamos. Eso genera un poquito más de esperanza que pronto podamos tener, me lo preguntan ustedes también por eso se lo pregunté al presidente, pero no solamente se lo pregunté yo, sino en el camino hubo gente que lo abordaron, oiga la 1F”, dijo.

Otro de los temas que abordó con el presidente fue el apoyo de fin de año que la Federación hace a los estados, para reembolsar las erogaciones que se hacen a lo largo del año para cumplir con obligaciones federales, en el área de Salud y de Educación principalmente, programa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo denomina U080, y que en diciembre del año pasado significó un apoyo de mil 600 pesos para Sinaloa.

“Ese U080 me lo dieron el año pasado, ya les dije a ustedes, nos dieron mil 600 millones, pero inmediatamente los tuvimos que utilizar para pagar los aguinaldos. El U080 no es que nos lo regalen, es que nosotros estamos haciendo lo que ya les dije ahorita, si yo hago un pago adicional en el caso de los maestros, el tema de las deudas que tenemos en las jubilaciones, personal de educación o de salud que pagamos nosotros y que lo pagamos de nuestro presupuesto, esas cosas el gobierno tiene un mecanismo para regresarlo. Entonces, aspiramos a ese U080 para hacer cosas que podemos hacer y que ahora no las estamos haciendo”, explicó.

“No es un dinero que te queda neto, es para evitar un poco la presión financiera que supone, acuérdense que entre más nos acercamos a diciembre los gastos son mayúsculos. En diciembre tenemos que erogar por nómina 3 mil millones de pesos, entonces también se lo plantee, esas son de las cosas que probablemente callara yo, pero es importante que ustedes lo sepan que es una gestión que se hace con el gobierno federal, yo espero que sea exitosa, ya está planteada”, concluyó.