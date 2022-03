Gabriel Romero registró a su hijo como mamá; No hay formatos para el cambio de identidad en Sinaloa

Sinaloa.- Este día Gabriel Romero acudió a las oficinas del registro civil de Sinaloa con la finalidad de tramitar su cambio de identidad de género y registrar a su hijo con su nombre masculino pero no pudo hacerlo.

El personal del registró civil le explicó que aún no cuentan con los formatos y la documentación especial para hacerlo pero que se está trabajando en esto. Debido a que su hijo no puede tener seguridad social, ni otras prestaciones por no estar registrado se vio en la necesidad de cumplir con este trámite y registrarlo como mamá y no como papá cómo es su deseo.

Gabriel Romero explicó que aún se tiene que trabajar en el tema legal para que las personas transgénero puedan registrar a sus hijos. En su caso luego de que se dé su cambio de identidad tendrá que hacer todo los cambios para registrar a su hijo con su nombre masculino.

“Sería establecer una ley nueva para que venga planteado, que los vientres gestantes podamos registrar a los hijos sin tener que hacer tanta modificación o esperar tanto trámite”, explicó.

Aunque todavía falta para que Gabriela Romero, pueda ser Gabriel Romero ante la ley, ya se ha avanzado mucho y anhela con el día en el que le den el acta de nacimiento con su nueva identidad.

Entrevista Manuel Mazzanti con Kristine Ramos

Imagen 1. Mensaje que llega a los usuarios a través de WhatsApp. Generalmente el mensaje llega de un contacto conocido que cayó en la trampa.

El enlace que aparece en el mensaje puede considerarse sospechoso a simple vista, ya que no es similar al dominio oficial de la aplicación. Si un usuario desprevenido decide hacer clic, abrirá una página en su navegador que tampoco tiene relación alguna con el sitio oficial de la app de mensajería, aunque sí utiliza el nombre para darle una apariencia legítima. Por otra parte, como suele suceder en este tipo de esquemas fraudulentos, el sitio añade comentarios falsos de otros supuestos usuarios que se beneficiaron del regalo para darle mayor credibilidad.

imagen

Imagen 2. Página que abre la potencial víctima al hacer clic en el enlace.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza bajaSi el usuario avanza y presiona sobre el botón “haga clic aquí”, aparecerá un campo que solicitará ingresar el número de teléfono para verificar si es elegible para el beneficio de los 50GB.

Imagen 3. Instancia en la que solicitan ingresar el número de teléfono para verificar si es elegible para obtener el supuesto beneficio.

Una vez que el usuario engañado ingresa su número de teléfono (o cualquier número) y hace clic en enviar, sin importar el número que haya colocado aparecerá un mensaje solicitando compartir el beneficio con 12 contactos o grupos de WhatsApp. Siempre con la promesa falsa de que luego de compartir el mensaje se acreditarán los 50GB en su línea.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Imagen 4. Etapa de la campaña fraudulenta en la que se solicita a la víctima compartir el beneficio con sus contactos para poder avanzar.

Sin embargo, el engaño solicita realizar un paso más para obtener el beneficio y adicionalmente se ofrecen otros premios para motivar a que la potencial víctima decida continuar. En este paso, el usuario deberá hacer clic en diferentes opciones para continuar.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Imagen 5. Luego de compartir con sus contactos el supuesto beneficio, se solicita a la víctima realizar un último proceso de verificación que redirige a otras páginas que ofrecen descargar extensiones o complementos para el navegador.

Independientemente de dónde se haga clic, se redireccionará a otras páginas que en última instancia recomienda la instalación de distintas extensiones para el navegador cuya reputación es desconocida y no se tiene la certeza de que la extensión mencionada es la que finalmente se descargará, ya que no se trata del repositorio oficial de extensiones para Google Chrome. Estas extensiones en realidad son adware; es decir, programas maliciosos que despliegan publicidad no deseada en el equipo del usuario.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Imagen 6. Ejemplo de una supuesta extensión para bloquear anuncios desde un sitio que no es el repositorio oficial de extensiones de Google Chrome.

imagen

Imagen 7. Extensión que promete un buscador complementario y en realidad lo que hace es redireccionar al usuario a páginas sospechosas y también recolectar información del usuario.

imagen

Imagen 8. Otra supuesta extensión para bloquear anuncios desde un sitio que no es el repositorio oficial de extensiones de Google Chrome

Además de las extensiones de dudosa reputación, otras páginas aparecen en el proceso de redirección de esta campaña. Una de ellas abre una notificación en el navegador solicitando permisos para verificar que no se trata de un robot. Si el usuario otorga permisos, se activarán las notificaciones del navegador y comenzarán a desplegarse anuncios no deseados en el equipo advirtiendo, por ejemplo, que el usuario debe instalar una solución de seguridad porque se han detectado códigos maliciosos en el equipo.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Imagen 9. Supuesto proceso de verificación solicita al usuario permitir notificaciones, lo que deriva en que se activen las notificaciones del navegador y se desplieguen anuncios potencialmente maliciosos y no deseados.

Esto según advierte ESET es falso y el objetivo de estos anuncios es que la víctima descargue software adicional que puede derivar en algo más severo que desplegar publicidad no deseada, como es la descarga de malware en el equipo.

“La circulación a través de WhatsApp de este tipo de fraudes haciendo referencia al aniversario de una marca conocida es muy frecuente. A lo largo de los últimos años hemos reportado una gran cantidad de campañas similares en las cuales se hacen pasar por grandes compañías para ofrecer supuestos regalos con motivo de la celebración del supuesto aniversario. Sin embargo, son fraudes que buscan atraer a los usuarios con beneficios que generalmente son demasiado buenos para ser verdad.”, comentó Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

La principal recomendación que acerca ESET a los usuarios, además de desconfiar, es no hacer clic en estos enlaces que llegan de manera inesperada, por más que vengan de un contacto conocido. Esto último probablemente se debe a que el contacto cayó en la trampa y compartió el mensaje creyendo que obtendría el supuesto beneficio. Además, instalar una solución de seguridad confiable en el dispositivo, ya que esto permitirá detectar a tiempo cualquier aplicación maliciosa que quiera instalarse en el equipo.

Por otra parte, advertir a los contactos que enviaron el mensaje para que puedan tomar las medidas correspondientes en caso de haber instalado algunas de estas extensiones.