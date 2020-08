Romina, bebé de 3 meses, necesita apoyo para solventar gastos médicos y una cirugía de intestino en Culiacán

Culiacán.- Romina Lozoya Mendoza una pequeña de tres meses de edad necesita del apoyo de la ciudadanía para poder solventar gastos médicos ante complicaciones en el intestino desde su nacimiento en Culiacán, Sinaloa.

La familia Lozoya Mendoza continua buscando apoyo para que Romina pueda ser operada por segunda vez de su intestino.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Romina Lozoya Mendoza presenta problemas médicos desde su nacimiento en el Hospital de la Mujer dónde ya fue operada en una ocasión y ahora busca mejorar su estado de salud en el Hospital Pediatrico de Sinaloa, pero los gastos médicos ahora son mayor.

Elsa Mendoza madre de la pequeña menciono que los médicos del hospital hasta el momento han tratado de controlar las complicaciones de la pequeña, pero va ha necesitar una segunda operación donde se le reconstruiría su intestino.

Medicamentos que necesita Romina | Cortesía

Ante la situación la familia explicó que cuentan con gastos económicos muy fuertes por lo que le piden a la ciudadanía quien pueda apoyar ya sea con apoyo monetario o medicamentos que les solicitan.

Estamos esperando más recetas, pero nos están pidiendo un medicamento que nos cuesta en 3 mil pesos, más aparte conseguir todo el material para que mi bebe pueda comer porque aquí no se les autorizan, expreso la madre de la niña Romina.

La familia se encuentra en total desesperación, pues la pequeña requiere de varios tratamientos y no cuentan con los recursos necesarios para solventar todo lo que requiere.

Medicamentos que necesita Romina | Cortesía

Elsa madre de la pequeña Romina Lozoya indico que son muchos los medicamentos que tienen que comparar; además de conseguir las bombas diarias de difusión de plástico, ya que le ayuda a la pequeña a poder ingerir alimentos y medicamentos.

“Ahora mi bebe padece del intestino corto y no puede comer, todo lo que come no lo retiene lo hace del baño o lo vomita, porque no lo tolera”, agregó Elsa.

La pequeña Romina se encuentra internada en el Hospital Pediatrico bajo valoración medica para programarle una cirugía en el intestino.

Quien desee apoyar a la familia con la situación ya sea económicamente o con donación de pañales, toallitas húmedas o medicamentos pueden contactarlos a los números de teléfono 6674823741 o al 6692240443.