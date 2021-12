Roxana Rubio: Hechos violentos y levantón del diputado Adolfo Beltrán están raros y no han sido comprobados

Sinaloa.- Al ratificar su triunfo irreversible en el proceso interno de elección de la dirigencia estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez externó que encabezará una oposición responsable frente al Gobierno del Estado, pero calificó como desafortunadas las declaraciones que se realizaron ayer el presidente estatal de Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega y el diputado local, Adolfo Beltrán Corrales, porque confío en lo manifestado por el gobernador Rubén Rocha Moya de que esos sucesos violentos denunciados no están comprobados, están raros y no son meramente verídicos, en cuanto a la versión de que el legislador fue privado de la libertad por un grupo armado. Por lo que lo invitó a revelar los nombres, presentar las denuncias ante las autoridades y no utilizar a este partido político.

La exlegisladora local externó que no están enfrentados y solamente son cinco personajes los enojados, pero se suma a la exigencia de que se esclarezca este caso que involucra a Beltrán Corrales, con una investigación profunda para evitar que no se vuelvan a suscitar este tipo de eventos, y lo llamó al diputado a que no abandone al PAN y tampoco tome la decisión de convertirse en diputado independiente dentro del Congreso del Estado.

Manifestó que como dirigente de Acción Nacional no va a permitir que este tipo de acciones sigan manchando la imagen de este instituto político, restandole valor y desprestigiandolo, porque el PAN mececía un proceso interno limpio, transparente y digno, y lo que pasó es que no los gusta competir, la querían ganar fácil y pensaban que lo podían hacer por tener apellidos ribombantes.

Leer más: Vence el plazo para que empresas paguen aguinaldos en Sinaloa

Convocó a la candidata opositora Verónica Montaño a la unidad y deje atrás a la contienda, debido a que ya paso y que empiecen a trabajar, aunado a que haga un reconocimiento a su triunfo en la contienda, pero aclaró que está en su derecho a impugnar las elecciones internas del PAN en el estado.

Reconoció que en la contienda de 2024 se van a disputar muchas posiciones, como candidaturas a diputaciones federales, senadurías y la Presidencia de la República, y comunicó que respeta las aspiraciones políticas de Juan Carlos Estrada Vega.

"Mi compromiso con la militancia no está en duda, vamos a ir por el PAN ganador en 2024, vamos a ir por la reestructurar la militancia, los comités directivos municipales y vamos a ir por los jóvenes que todavía no se acercan a nuestro partido. Vamos a formar a mujeres para que puedan incursionar en el ámbito político y sobretodo se va a mantener muy de cerca con la militancia", reiteró Rubio Valdez, quien asegura que supera a la candidata Verónica Montaño con 500 votos.

Se declaró que está muy contenta y siente mucha satisfacción de poder decir que es la primera mujer en la historia del PAN en dirigir a este partido político en Sinaloa.

Luis Ángel Guatimea manifestó que se suma el llamado de Rubio Valdez y que ellos van a dejar a un lado las intromisiones del Comité Directivo Estatal a favor de Montaño Cisneros, que encabezaba la otra fórmula.

Leer más: ¡Venta navideña! Este viernes se instalará el tianguis Los Huizaches en Culiacán, Sinaloa

Informaron que no hay aparecido los paquetes de las mesas de votación de San Ignacio, Elota y Cosalá, que no han llegado todavía a Culiacán.