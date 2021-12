Roxana Rubio afirma que no ha sido amenazada durante la contienda del PAN en Sinaloa

Sinaloa.- La candidata a la presidencia del PAN estatal de Sinaloa, Roxana Rubio Valdez negó que estuviera enterada de que presuntamente fue privado de la libertad el diputado Adolfo Beltrán Corrales, y dijo que no se han enfrentado a actos de intimidación durante el proceso de elección.

Al acudir a emitir su voto a un costado de Catedral en Culiacán, la exlegisladora señaló que el panismo está viviendo una elección tranquila, de acuerdo a los monitoreos que han realizado en todo el estado.

Rubio Valdez aseguró que ella no ha sufrido ningún tipo de agresión, y prueba de ello, comentó que hay gente del equipo de la otra candidata, Verónica Montaño que está votando sin ningún problema.

"Cada quien con su gente está votando y se está respetando", insistió la candidata. Descartó la intromisión del secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya, Alejandro Higuera, pero manifestó que no hay nada de esto y no es verdad, y en particular, "no tengo ninguna relación ni comunicación".

Agregó que si le favorecen los resultados estará para todos los panistas, porque ella encabeza un proyecto incluyente y hay que llamar a la unidad.

En caso de que no le favorezca el voto, ella es una mujer democrática y ella sabe cuando se gana y pierde, concluyó.