Roxana Rubio solicita al PRI que le ceda un diputado en el Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- Luego de que el próximo viernes asuma la presidencia del PAN estatal, Roxana Rubio Valdez, iniciará formalmente las negociaciones con el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Madrid Pérez, que le ceda un diputado de la alianza que conformaron en el pasado proceso electoral, debido a que actualmente Acción Nacional ya no tiene bancada legislativa en el Congreso de Sinaloa.

Dijo que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN avaló el acercamiento con los priistas, y ratificó que va a hacer lo necesario para que haya una bancada panista en la 64 legislatura.

Reveló que en varias ocasiones buscó un acercamiento con el diputado Adolfo Beltrán Corrales, quien renunció a la militancia y se declaró legislador sin partido, pero que finalmente nunca le contestó el teléfono ni los mensajes y la rechazó.

“Como presidenta, tengo un dicho, el orgullo no engorda y primero está el PAN y después Roxana Rubio. Yo lo respeto, pero debo seguir tocando puertas y tratar de fomentar la unidad, que no me hace ni más ni menos”, externó la exlegisladora local.

Lo primero que está en su agenda, es platica con el coordinador de los diputados priistas y es el que toma las decisiones, y comentó que “después de que tenga la charla con él, tengo una buena amistad con el diputado Madrid desde hace tiempo y no le dicho nada”.

“Antes de llamar a otro diputado que pertenezca al PRI y que sea de la alianza para formar un grupo parlamentario como lo indica la ley, no me puedo brincar al coordinador y lo tengo que consultar para ver si me puede ayudar, en eso estoy”, aseguró luego de calificar como falsos los rumores de que los esté llamando.

Asume dirigencia estatal

Explicó que se encuentra en el proceso de entrega-recepción con el dirigente saliente Juan Carlos Estrada Vega, que calificó de buen diálogo, de manera coordinada y sin obstáculos le han facilitado todo, que habla bien de quien encabeza a nivel local este partido político.

Rubio Valdez confirmó que por el momento no habrá ceremonia de toma de protesta, y se acordó que se va a esperar la visita del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que él se ofreció y que será el banderazo de la buena suerte en su gestión, que será entre febrero y marzo, pero que no le impide trabajar al frente del mismo.

Se tiene contemplado una ceremonia sencilla con la presencia de la militancia panista, se planteará su proyecto de un renacer de este partido político; va a convocar al consejo para que aprueba la permanente y designar carteras dentro del Comité Directivo Estatal, previa evaluación de carteras, servicio civil de carrera y demás requisitos para ocupar un cargo partidista.

Reconoció que prácticamente va volver a empezar en la organización del PAN, pero “en política nadie está muerto”, que espera se le facilite el trabajo, debido a que mantendrá el respaldo y sincronía con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.