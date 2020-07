Roza Jalisco 26 mil casos de Covid-19

Guadalajara, Jalisco. - En contagios, el coronavirus apretó el acelerador. Jalisco está a 125 de llegar a los 26 mil casos. Del 15 al 25 de julio, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) confirmó 6 mil 63 contagios, un crecimiento de 30.6 por ciento.

Ayer, al reportar 598 personas más con Covid-19, Jalisco llegó a los 25 mil 875 contagios desde que inició la pandemia, en marzo pasado.De la totalidad de personas diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2, poco más de la mitad ha sido reportada en lo que va de julio, 13 mil 245.

Rebeca forma parte de esa estadística. El 17 de julio empezó con síntomas: tos, dolor de cuerpo, fiebre y la pérdida del gusto y olfato. "Ya no sabe uno dónde se contagió. La verdad es que sí salía mucho, tanto por necesidad como por gusto, sí me ponía el cubrebocas, pero no tenía cuidados", lamentó.

Se hizo la prueba y hace un par de días le confirmaron que dio positivo. Ahora está activa, es decir, puede contagiar a otros, por lo que permanece aislada en su hogar.

La SSJ informó que al 25 de julio la entidad tenía 3 mil 377 casos de activos, es decir, de personas contagiadas en los últimos 14 días, como Rebeca. La tasa es de 401 por cada millón de habitantes.

Según las estadísticas de la dependencia estatal, los casos activos han mantenido una tendencia al alza desde el 21 de julio, cuando se registraron 3 mil 93.

"Los casos recientes es una medida también de qué tan activa está la epidemia", refirió el subsecretario federal de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Grupo REFORMA publicó el sábado que, de acuerdo con el modelo predictivo SEIR de la UdeG, la pandemia en el Estado alcanzará su pico máximo el 14 de septiembre, con hasta 88 mil 432 contagios y entre 7 y 8 mil muertes.

