Rubén Antonio atendió una llamada de trabajo y desapareció en Culiacán 

Culiacán, Sinaloa.- Lo que parecía un día laboral común para Rubén Antonio García Ayón, se convirtió en la peor de las pesadillas para su familia, esto pues después de salir a atender un trabajo de su empresa de construcción eléctrica en Culiacán, Sinaloa, suman trece días de no saber de su paradero.

Al no tener información de sobrino, Angelica García narró la desesperación que ha generado para la familia la desaparición de Rubén Antonio, sobre todo para sus padres, esposa y tres hijas, quienes no han parado de buscarlo en ningún momento.

Angélica explicó, que fue aquel lunes 28 de febrero aproximadamente a las 4 de la tarde, que Rubén Antonio recibió la llamada de una persona que se dijo llamarse Ramón Ramírez y solicitó un trabajo para la cohetera, lamentablemente esa fue la última vez que se supo algo de él, pero al empezar la indagación del paradero del padre de familia, se logró acceder al GPS de su celular, mismo que muestra su última conexión en el campo Yesslin perteneciente a Culiacán.

"Desde ahí ya no supimos de él, no sabemos nada, lo hemos buscado muchísimo, la verdad estamos muy desesperados, no hayamos que hacer y sabemos que el tiempo es primordial, entonces lo que queremos es que nos ayuden a buscarlo, ya sus papás se nos están poniendo mal", subrayó.

Especificó que ante la tristeza que deja un hijo desaparecido, el padre de Rubén Antonio, quien cuenta con aproximadamente 70 años de edad y a sido operado del corazón en dos ocasiones, presenta complicaciones de salud, además de su madre a quien se le ha descontrolado el diabetes.

Rubén Antonio atendió una llamada y desapareció en Culiacán | Foto: Cortesía

Explicó que la denuncia por desaparición ya se realizó ante las autoridades, además en un acto de impotencia se realizó una manifestación en la explanada de palacio de gobierno, en solicitud del apoyo del gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

Las señas particulares de Rubén Antonio es que el día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de cuadros chicos manga larga color azul, botas de trabajo color café y tiene un lunar color blanco en su estómago.