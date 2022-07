Rubén Rocha Moya: “El senador Elenes está haciendo su tarea”

Sinaloa.- “El senador Raúl Elenes está haciendo su tarea”, consideró Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y senador propietario de la curul que ahora ocupa Raúl Elenes Angulo en el Senado de la República.

Falta evaluación

Calificó como bien la evaluación que hace el periódico EL DEBATE, sin embargo, dijo que existen otros rubros que deben también evaluarse.

Consideró que para hacer una evaluación debe considerarse qué tipo de iniciativas presenta, las intervenciones en tribuna y el desempeño en comisiones, pues, agregó, en el Legislativo el trabajo más intenso es el que se hace en comisiones.

“No veo mal a Raúl Elenes, si se hacen los comparativos, la conclusión que tiene EL DEBATE es el que menos rinde, pero habría que incluir otros parámetros que también son muy importantes. No me toca desaprobar a Raúl Elenes; al contrario, es un compañero que tiene vocación de servicio social y finalmente estamos expuestos al escrutinio público”.

Opinión

La senadora Imelda Castro Castro dijo respetar el trabajo periodístico y las opiniones de los expertos consultados, donde en análisis, añadió, es meramente cuantitativo, es decir, que habla de la cantidad de iniciativas presentadas, “pero el legislador y las legisladoras no son solo presentación de iniciativas”.

Imelda Castro dijo que ella no es una legisladora suelta, “es decir, soy parte de un proyecto que es el proyecto que encabeza el presidente López Obrador, y no es mi jefe, pero junto con él, durante décadas hemos trabajado un proyecto de nación. Tenemos casi cuatro años en el Senado apoyando una agenda legislativa del movimiento y me debo al movimiento, por eso es que esa cifra de más de 80 iniciativas tiene que ver con el proyecto de Morena”.

La legisladora dejó en claro que no ha impulsado una agenda personal, sino un proyecto de nación.

En tanto, el senador Mario Zamora Gastélum calificó de formidable el ejercicio periodístico donde se evalúa la productividad de los legisladores. “Qué bueno que la gente esté enterada del trabajo que estamos haciendo los que somos sus representantes populares. Claramente se puede ver, si es iniciativas propias o en grupo, si es en participación en tribuna o llevando la voz de los que tienen que ver con Sinaloa”.

Zamora Gastélum resaltó que hizo equipo, en su momento como senador, con el ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la senadora Imelda Castro. “No vimos colores y empujamos todo lo que tenía que ver con Sinaloa, así lo sigo haciendo. El gobernador Rocha sabe que cuenta conmigo para todo lo que sea en beneficio del estado”.

Reporteros de esta casa editora intentaron, todo el día de ayer, localizar al senador Raúl Elenes para conocer su opinión, pero no fue posible contactarlo.

Para entender...

Suplente de Rocha no reporta trabajo

El senador de la República Raúl de Jesús Elenes Angulo, suplente del senador con licencia y ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sólo ha presentado una iniciativa propia y, hasta el momento, no ha brindado ningún informe legislativo, pero tiene derecho al mismo sueldo que sus homólogos.

EL DEBATE publicó una evaluación de los senadores de la República de origen sinaloense, donde se revela que el senador Mario Zamora tiene en su ficha técnica un total de 139 iniciativas; Imelda Castro tiene 92, y Raúl Elenes con 13 iniciativas. Este último es quien menos iniciativas ha presentado al pleno.