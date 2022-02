Rubén Rocha Moya a favor de apoyar a los grupos vulnerables en Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa.- Con respecto a la reforma al Artículo 50 de la ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa que fue aprobada en días pasados por los diputados, desde el día que le llegó la firmó y la mandó Publicar en el Periodoco Oficial del Estado, explicó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

La avaló porque su administración tiene una serie de consideraciones en cuanto a lo que es la recaudación y los diputados también lo tienen, explicó. De acuerdo al mandatario estatal sólo el alcalde de Culiacán es el que se ha inconformado con esta reforma. Estrada Ferreiro quitó los descuentos del 50 por ciento al agua potable a los pensionados, jubilados y personas con discapacidad con el fin de recaudar más.

“Yo no le voy a estar vetando decretos al Congreso, por qué. Quiero tener respeto en ese poder estatal que es el Legislativo, entonces mis consideraciones con los presidentes municipales, en este caso el presidente municipal de Culiacán que ha expresado su solicitud, (de que no aprobara la reforma de lo contrario interpondría una controversia Constitucional), yo lo que quiero decirle es que yo desde el día que me llegó el decreto ese día firmé y lo mandé”, expuso.

El mandatario estatal se pronunció a favor de que se les ayude a los grupos vulnerables que son los adultos mayores y las personas con discapacidad.

“Estoy de acuerdo con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador que preferencia sobre todas las cosas el apoyo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, por eso incluso nosotros hemos hecho un acuerdo con el presidente para universalizar la pensión de las personas con discapacidad”, recordó.

Sinaloa va a ser el primer estado a donde va acudir el presidente para dar el banderazo para el tema de las personas con discapacidad, esa es la política del presidente de la República y es su política, expuso.

Recordó que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se enoja con él y ni modo, pero no dijo nada sobre los campos de golf porque él está en la idea de que se cobre y se lo vetó el gobernador anterior. “A lo mejor hubiera reflexionado un poco yo si me hubiera mandado a pedir que no se publicará ni uno ni otro, ya lo mandé, no lo voy a regresar”, expuso.