Rubén Rocha Moya celebra el cumpleaños de su hija Eneyda Rocha Ruiz

"Eneyda Rocha Ruiz, hija, celebro contigo con mucha felicidad un año más de tu vida. Te he expresado lo mucho que te quiero de una y mil maneras, y lo seguiré haciendo, porque te admiro como hija, hermana, madre, esposa y profesional. Hoy es día grande diría tu mamá que sé tanto extrañas, extrañamos físicamente pero sabemos está presente. Te abrazo fuerte mi niña. ¡Feliz cumpleaños!", escribió Rubén Rocha Moya en sus redes sociales.

Laura Gerardo Periodista

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente, ahora Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con especialización en Comunicación Organizacional, en la unidad Culiacán, Sinaloa, México. Actualmente me desempeño como redactora de noticias de actualidad de interés local, nacional e internacional en periódico Debate para su sitio web www.debate.com.mx desde 2017. Durante mi estancia en esta casa editora he seguido sucesos relevantes que han impactado de manera significativa a la humanidad desde una perspectiva objetiva, como conflictos entre gobiernos y violencia, así como desastres naturales que han provocado lamentables pérdidas. Asimismo, he transmitido historias inspiradoras a los lectores, muchas de ellas por ser de carácter social donde se requiere de la solidaridad y unión ciudadana. Comprometida con las causas sociales, la libertad y la verdad. El mundo evoluciona y la sociedad es cada vez más exigente de información; de ahí radica la importancia de comunicar.