Rubén Rocha Moya, conoce a su gabinete que trabajará con él durante el periodo 2021-2027

Sinaloa.- Rubén Rocha Moya, el gobernador electo de Sinaloa, presentó el gabinete que lo acompañará en los próximos seis años. Si bien la mayoría son rochistas, algunos simpatizan con Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien será el nuevo secretario de Salud del estado, y una más directamente de la corriente obradorista, sin dejar a algunos otros provenientes del círculo empresarial. Un gabinete que el nuevo gobernador presumió de ser con paridad de género. Debate.com.mx realizó el análisis de este gabinete con expertos en política y columnistas de esta casa editorial: Nora Arellano, Héctor Ponce y Fernando Zepeda.

Paridad de género

Nora Arellano destacó que, de los 13 principales cargos de este gabinete, Rocha Moya le ha entregado su confianza a seis mujeres y siete hombres, un número que, si bien es impar, sí logra la paridad de género. Por lo que celebró la participación de estas mujeres en este gabinete, pues eso fortalecerá en demasía a la sociedad sinaloense, ya que esas secretarías a su cargo, como son la Secretaría de Turismo, Bienestar, de la Mujer, por mencionar algunas, son importantes por el sentido social que tienen. En ese sentido, Fernando Zepeda coincidió y destacó que este gabinete manda un mensaje claro de equilibrio en cuestión de género.

Del PAN al PAS

Por otra parte, Zepeda mencionó que puede darle un voto de confianza a este gabinete, pues cuenta con capacidad y experiencia que se puede aplicar para obtener buenos resultados para el estado. Sin embargo, Fernando Zepeda recordó que, en el caso de la secretaria de Turismo, María del Rosario Torres Noriega, quien fuera panista, siendo secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán en la Administración de Carlos Felton, para luego, en la campaña, aliarse con el PAS, lo que es una posición para el Partido Sinaloense en este Gobierno.

De acuerdo con Fernando Zepeda, el gabinete también cuenta con un equilibrio geográfico, pues hay personas nacidas en el centro, sur y norte del estado. En contraste, Nora Arellano consideró que el norte de Sinaloa no está muy representado. “Siento que hay un poco de desbalance en el tono. Por lo demás, la idea que ellos tenían en sus candidaturas, los acuerdos con el propio PAS me preocupan en un punto en el tema de turismo”, dijo. Y es que explicó que ella es de la idea de que las persona, cuando llegan a una posición de gabinete, en la división de las áreas existe una cuestión técnica muy importante, pues debe haber expertise en quien llega. Por lo que, siendo el turismo una parte muy importante para Sinaloa en economía, debería estar en buenas manos, aunque indicó que, si fue elegida por Rocha Moya, se puede dar el voto de confianza; dejando abierta la posibilidad de que cuando alguien no demuestra competencia, pues se puede revocar del cargo, mencionó la columnista.

De primer nivel

En opinión de Héctor Ponce, este gabinete cuenta con cinco nombres de primer nivel, dos hombres de confianza para Rocha: Enrique Inzunza Cázarez, nuevo secretario general de Gobierno, y al nuevo secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. Así como el empresario Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía; Ruth Díaz, secretaria del Bienestar, pues cuenta con un gran historial académico, además de venir de la Secretaría Técnica de Programas Sociales de Presidencia, “tiene picaporte en Palacio Nacional”, por lo que ella podrá ser el “puente” entre Rocha Moya y el Gobierno federal.

También destacó la inclusión de Teresa Guerra Ochoa, quien se autodefine como una luchadora social y de corriente política de izquierda, y quien ahora arrancará con la nueva Secretaría de la Mujer. Para Zepeda, otro de los nombramientos que sorprendieron fue el de Julio César Cascajares, mejor conocido como Chango O-Te, quien se hará cargo del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física del Estado de Sinaloa (ISDE), aunque consideró que Cascajares es una persona que puede aprovecharse para el bien de Sinaloa. En opinión de Héctor Ponce, justamente el nombramiento del Chango es lo que se llevó la nota en esta presentación del gabinete de Rocha Moya.

¿Sabrá obedecer?

Fernando Zepeda mencionó el caso de Héctor Melesio Cuen, quien siempre se ha visto autónomo, sin que hasta ahora haya tenido un jefe inmediato que se le conozca, por lo que no se sabe cómo se sujeta a los ordenamientos internos y las responsabilidades que tendrá como secretario de Salud. Finalmente, los columnistas concluyeron que este gabinete se ve con capacidad y experiencia, pero se tendrá que ver en la práctica.

¿De dónde son los secretarios de gobierno de Sinaloa?

El centro del estado tiene gran presencia en el nuevo gabinete, pues la mayoría son de la Culiacán. Sin embargo, también hay presencia de Mazatlán, El Rosario, Ahome y Badiraguato. En el posible caso de que la hija del gobernador electo, Eneyda Rocha, asuma la presidencia del DIF, también Guamúchil estaría presente. Destaca que también hay presencia de personas de Durango, Nayarit y la Ciudad de México.

Cristóbal Castañeda Camarillo

Secretaría de Seguridad Pública

Lugar de origen: Ciudad de México.

Patricia Figueroa

Subsecretaría de Derechos Humanos

Lugar de origen: Culiacán, Sinaloa.

José Isabel Ibarra Valdivia, Coordinador General de Asesores

Lugar de origen: Tecuala, Nayarit.

Julio César Cascajares

Titular del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física

Lugar de origen: Culiacán, Sinaloa

Eneyda Rocha Ruiz (Posible) Presidenta del DIF

Lugar de origen: Guamúchil, Sinaloa.

Lugar de origen: Guamúchil, Sinaloa. Adriana Ochoa del Toro Coordinadora de Comunicación Social

Lugar de origen: Culiacán, Sinaloa.