Rubén Rocha Moya gestionó con CFE reconexión de servicio en Navolato, Rosario y El Fuerte, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, gestionó personalmente con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, la inmediata reconexión del servicio de energía eléctrica para los municipios de Navolato, Rosario y El Fuerte, y adelantó que promoverá la firma de un convenio entre la paraestatal y estos Ayuntamientos para regularizar el adeudo que mantienen, el cual ha afectado para la prestación del servicio de agua potable a la población, al quedarse sin energía eléctrica las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado.

Rubén Rocha Moya informó que este jueves por la mañana sostuvo una conversión telefónica con el director de la CFE, toda vez que este miércoles hizo crisis la suspensión del servicio de energía eléctrica en estos tres municipios.

“Hablé a propósito de ello con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien amablemente me respondió que de inmediato daría indicaciones para que se reconectaran; ya se hizo en Rosario y Navolato, estoy esperando El Fuerte”, comentó.

El gobernador de Sinaloa precisó que en breve se convocará a una reunión con autoridades de la CFE y los alcaldes de todos los municipios que tienen esta problemática de adeudo, para firmar un convenio que ayude a resolver esta situación, que comprometa a los municipios, mientras que el Gobierno del Estado apoyará en lo posible.

“Ya le he dicho yo a los municipios que éste es un tema de sus gobiernos, pero yo los voy a apoyar, en principio vamos a verlo con la Comisión Federal de Electricidad para efecto de que veamos los términos de un convenio que nos permita no sólo resolver el problema de adeudo, sino regularizar, ya no seguir endeudándose”, precisó Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal consideró que el tema central en esta situación, es que los Ayuntamientos deben tomar las políticas adecuadas para que exista el recurso que les permita pagar el servicio de energía eléctrica de una manera continua, porque de lo contrario se caerá de nuevo en morosidad.

“Vamos a tomar este problema como nuestro, porque finalmente los que se afectan son las familias que no les llega el agua”, concluyó.