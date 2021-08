Rubén Rocha Moya: la afectuosa felicitación a su pequeño nieto

Culiacán, Sinaloa.- Para Rubén Rocha Moya, la familia es primordial y por ello no deja pasar cualquier eventualidad para demostrar su afecto a cada uno de los integrantes de la suya.

El día de ayer, el gobernador electo de Sinaloa dejó un cálido mensaje que su pequeño nieto "Ricardillo" por su primer cumpleaños.

"Hoy la familia Rocha Ruiz celebramos al más pequeño de mis nietos, el "Ricardillo", quien desde hace 1 año, nació para hacer mancuerna con mi tocayo Rubén, felicidades a mi nuera Mónica y a mi hijo Ricardo por la familia que han formado, un abrazo fuerte para mi "Chino", escribió Rubén Rocha Moya en su cuenta de Facebook, que acompañó con una foto con el bebé en brazos.

No es la primera vez que el político presume a su nieto en sus redes sociales, pues hace meses mientras realizaba sus actividades de campaña también compartió una foto con él en brazos y escribió: "Hoy me acompañó en Cosalá el más pequeño de mis luchadores sociales, mi nieto Ricardo. La niñez es nuestra prioridad, tenemos la obligación de construir un mejor Sinaloa, darles la oportunidad de desarrollarse en un estado que impulse su formación social, educativa y humana".

El pasado 10 de agosto, celebró también el cumpleaños de otro integrante de su familia, su hijo José, a quien escribió: "Feliz cumpleaños José, hoy es día grande, como bien decía tu mamá. Te agradezco hijo por siempre estar a mi lado, desde chiquillo me acompañaste y tu apoyo es muy valioso para mí. Estoy muy orgulloso de la familia que has formado junto a Alejandra y la alegría que me dieron con nuestra hermosa Emilia. Te quiero hijo, lo sabes muy bien".

Rubén Rocha Moya siempre ha demostrado su afecto por sus hijos Eneyda, José de Jesús, Ricardo y Rubén, así como a sus nietos y nietas, pues siempre presume los gratos momentos que pasan juntos.

Aparentemente la familia de Rubén Rocha Moya es muy unida y se reúnen en momentos importantes. Desde el fallecimiento de su esposa Socorro Ruiz Carrasco, el político no ha dejado de mencionarla en sus publicaciones de momentos especiales.

Su hija Eneyda fue un gran apoyo para el morenista durante su periodo de campaña, pues lo acompañó a muchos de sus eventos y actividades proselitistas.