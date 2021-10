Rubén Rocha Moya, los hombres y mujeres de las 13 secretarías de Sinaloa

Sinaloa.- Seis mujeres y siete hombres ocuparán las secretarías del Gobierno estatal durante el periodo 2021-2027, administración del morenista Rubén Rocha Moya, que inicia el próximo lunes. Ayer, el gobernador electo citó a conferencia de prensa, en la cual dio a conocer los nombres de quienes trabajarán a su lado en los puestos claves.

La mayoría de los nuevos funcionarios ya habían sido confirmados, por lo que ayer las sorpresas que se anunciaron fueron que Flor Emilia Guerra Mena ocupará la Secretaría de Pesca, José Luis Zavala será el secretario de Obras Públicas, María Guadalupe Ramírez Zepeda se desempeñará como secretaria de Transparencia, María del Rosario Torres Noriega ocupará la Secretaría de Turismo y Enrique Díaz Vega fungirá como secretario de Administración y Finanzas.

Todos los funcionarios serán nombrados por seis años, a excepción de que les salga otra oportunidad laboral y deseen retirarse, porque eso también es válido, explicó el gobernador electo.

En el evento realizado en un salón de conocido hotel de la zona Centro de Culiacán, también se dieron otros nombres de funcionarios que estarán en otras áreas importantes. La gran sorpresa fue que Julio César Cascajares, exanimador de los Tomateros de Culiacán, conocido como Chango 0-Te, será el director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte (ISDE). El anuncio provocó sorpresa entre los presentes y luego en las redes sociales.

“El perfil número 1 es de la honestidad. Yo escogí este gabinete para mostrarlo al público y tomarle protesta cuando entre en funciones el día 1 de noviembre, seguro de que estoy escogiendo a gente proba, a gente honesta, que se conoce en el estado y tiene buena fama pública; vamos a hacer un Gobierno que esté de cara a los sinaloenses, que no tengamos nada que esconder”, recalcó en conferencia ante los medios Rocha Moya.

En la selección de candidatos se está atendiendo la paridad de género que profesa y promueve la Cuarta Transformación, también habrá más mujeres trabajando en otras áreas de su Gobierno, expuso.

Aseguró haber elegido su gabinete sin presión de ninguna índole y el único recomendado fue el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, por la coordinación que tiene con las autoridades federales.

A otros funcionarios él los eligió por las relaciones que tienen con diversos grupos y organizaciones, las cuales serán de gran apoyo para su Gobierno.

Austeridad

Tras la presentación de su gabinete, Rocha Moya aseguró que su Gobierno será honesto, abierto, transparente y no habrá “aprovechamiento abusivo del poder”, con la finalidad de brindarle mejores oportunidades de vida a las familias que menos tienen. No habrá nuevos ricos, aseguró, y pidió a la ciudadanía estar atenta de cómo entran al puesto y cómo salen, porque no tendrá nada que esconder. En su caso, no vivirá en La Primavera al salir de su Gobierno porque sus ingresos no le alcanzarán para eso. Durante su Administración va a vivir en una casa de su propiedad, la cual está pagando con un crédito, compartió.

El gobernador electo asegura que su Gobierno no será de excesos, no traerá un impresionante dispositivo de seguridad y tratará de no meterse a los privados de los restaurantes.

Admitió que aspiraba a tener una casa de campo de retiro, pero está consciente de que lo que ganará como gobernador no alcanzará para vivir a la orilla del lago de La Primavera ni para tener gastos extraordinarios. Lo que está haciendo es ampliar su casa para que la misma sea más cómoda. De acuerdo con el gobernador electo, lo que gane lo va a ahorrar.

En lo que se refiere a la seguridad, indicó a sus funcionarios que quien tenga miedo, que se cuide, porque no van a contar con un programa especial de seguridad para él ni para sus colaboradores. En su caso, le han puesto seguridad y se les escapa, afirma.

Advirtió que no quiere hijos incómodos, no quiere que haya un aprovechamiento abusivo del poder, de personas cercanas. Y aseguró que algunos de sus secretarios tienen solvencia económica y otros, como Graciela Domínguez, no.

En lo correspondiente a las instituciones, como el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), bajará el salario de algunos burócratas porque ganan más que el gobernador. Esta medida no es para ahorrar, es para regresarlo en beneficio de ambas instituciones, adelantó.

Rocha Moya explicó que en su Gobierno se promoverá que primero se atiendan las necesidades de los pobres, sin embargo, no se hará apología de la pobreza.

Transparencia

El morenista aseguró que su Gobierno será transparente y cercano a la gente, que él tratará que los ciudadanos se lo encuentren en todas partes, que ya lo ha hecho, y ha llegado a poblados en donde toca la puerta, saluda a las familias y hasta come con ellas.

Al estar en el cargo seguirá realizando esta práctica. En su caso, le gusta escuchar de la gente lo que quieren, y algunas personas se han acercado a él en algunos eventos y le han solicitado trabajo, admitió. Uno de estos casos fue de una líder de colonias que durante el informe de Gobierno del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, le expresó su deseo de trabajar en su gabinete, y él le dará la oportunidad.

En lo que se refiere a la relación con los medios de comunicación, expresó: “Quiero hacer una semanera, no una mañanera. La pudiéramos hacer los días viernes para que yo les dé información cada semana de viva voz”, expuso.

También, en el tema de transparencia y rendición de cuentas, aseguró que tanto el Gobierno como los funcionarios estarán abiertos al escrutinio público, a fin de cumplir con las leyes en esta materia.

“La obligación de todos nosotros como funcionarios públicos es presentar la declaración patrimonial, no solo esa, también está la de conflicto de intereses y la fiscal. Todos tienen que hacer su declaración y van a poder darle seguimiento a todo lo del Gobierno. A mí me importa mucho este tema”.

En lo que respecta al logo de su Gobierno, resaltó que no habrá derroche en este rubro, “no vamos a gastar en eso, no vamos a cambiar de colores aquí y allá. Nuestra entidad, como Gobierno, será algo sencillo, porque lo que vamos a administrar es dinero del pueblo”.

Aseguró que en su Gobierno se respetarán los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, para lo cual incluso se creará una subsecretaría.

Los titulares de las Secretarías

Secretaría General de Gobierno

Enrique Inzunza Cázarez. Magistrado en retiro y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa, es doctor en derecho por la Universidad de Salamanca, además de amigo muy cercano de Rubén Rocha. Ambos son originarios de Batequitas, Badiraguato.

Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc)

Graciela Domínguez Nava. Es del círculo cercano al gobernador electo, ha sido diputada local en par de ocasiones y fue parte del equipo de entrega-recepción de Rocha Moya.

Secretaría de Agricultura

Jaime Montes Salas. El exdelegado de Programas Federales de la Secretaría del Bienestar es empresario en el ramo agrícola.

Secretaría de Salud

Héctor Melesio Cuen Ojeda. El dirigente estatal y fundador del Partido Sinaloense ha sido alcalde de Culiacán, diputado local, rector de la UAS y candidato a la gubernatura y al Senado. Apoyó el proyecto de Rocha Moya en el reciente proceso electoral.

Secretaría de Economía

Javier Gaxiola Coppel. Es un reconocido empresario en el sector automotriz. Rocha Moya ha dicho que será su interlocutor con el sector empresarial sinaloense.

Secretaría de la Mujer

María Teresa Guerra Ochoa. Ella es abogada con especialidad en derecho laboral, además de activista, feminista y comunicadora.

Secretaría de Pesca

Flor Emilia Guerra Mena. Ella es diputada local reelecta con licencia. Es originaria de Topolobampo, pero vive en Mazatlán.

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

María Guadalupe Ramírez Zepeda. Es maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa e investigadora en el área de Salud Pública. Directora de la Dirección Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Secretaría del Bienestar

Ruth Díaz Gurría. Ella fue directora nacional de Atención a Desastres Naturales en Infonavit, jefa de oficina en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y directora en la Secretaría Técnica de Presidencia.

Secretaría de Obras Públicas

José Luis Zavala Cabanillas. Él es ingeniero civil, con maestría en investigación de operaciones por la UNAM, fue dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Culiacán.

Secretaría de Turismo

María del Rosario Torres Noriega. Directora fundadora especializada en el área de Amparo y Administrativo. Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán.

Secretaría de Administración y Finanzas

Enrique Alfonso Díaz Vega. Él es gerente general de Housesin Desarrollos, empresa constructora de fraccionamientos élite en Culiacán. Fue presidente de Canadevi.

Secretaría de Seguridad Pública Estatal

Cristóbal Castañeda Camarillo. Es teniente coronel. Inició en la Administración de Quirino Ordaz como subsecretario de Seguridad Pública y en diciembre de 2018 asumió la titularidad de la Secretaría, en relevo de Inocente Fermín Hernández Montealegre.

Otros funcionarios

1. Alejandro Higuera Osuna, secretario particular del gobernador.

2. José Isabel Ibarra Valdivia, coordinador general de asesores.

3. Adriana Ochoa del Toro, coordinadora de Comunicación Social.

4. Cinthia Gutiérrez, jefa de Oficina de Gobierno.

5. Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa.

6. Cuitláhuac González, director del DIF Sinaloa.

7. Jesús Manuel Martínez Peñuelas, procurador fiscal.

8. Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos.

9. Héctor Félix, director de Protección Civil.

10. Eligio López Portillo, titular de Icatsin.