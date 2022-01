Rubén Rocha Moya solo pedirá créditos urgentes y no endeudará a Sinaloa

Sinaloa.- Sólo van a endeudar al Estado de Sinaloa, cuando haya necesidad de resolver una situación de manera urgente como lo hicieron en diciembre porque no tenían dinero para pagar las nóminas y el aguinaldo a los trabajadores. Solicitaron mil 600 millones de pesos a instituciones bancarias, por los que pagaron más de 3 millones de pesos en intereses, pero ya lo liquidaron. Era algo que se tenía que hacer, pero solo créditos contingentes, sólo para resolver, pero no van a endeudar al Estado. “No lo vamos a endeudar”, aseguró el gobernador Rubén Rocha Moya.

Explicó que los recursos con los que se pagaron los préstamos bancarios por mil 600 millones de pesos que se usaron para el pago de prestaciones a trabajadores en fin de año, es un adicional que da el gobierno federal y fue justificado con pagos. Son pagos que el gobierno estatal hace y no necesariamente los pide la Federación, pero los regresó.

“Es un adicional que te da el gobierno, lo justificas con pagos. Son pagos que estás haciendo que no necesariamente te pidió la Federación y te dijo págalos son compromiso que ha hecho el propio Estado. Un día se acordó en el Congreso que había que complementarles un porcentaje de aguinaldo a los jubilados de la Sección 27, eso es un pago que haces no es personal del Estado, sin embargo, hizo un acuerdo el Congreso del Estado mandató al Ejecutivo que pagara, ese tipo de pagos junto con otros que se hacen en materia de salud, este tema del personal que se contrata que no necesariamente lo estás acordando con la Federación, pero todos esos pagos sirven de justificación para decir saben qué, estamos pagando esto, la Federación te puede decir sí, pero yo no te dije que los pagaras y lo que sí está haciendo la Federación es decir sí es cierto si los pagaste tienes bien justificado te vamos a dar el recurso, es lo que ocurrió”, expuso.