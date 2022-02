Rubén Rocha Moya viajará a Querétaro a la gira de AMLO

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó que este sábado, 05 de febrero, viajará a Querétaro y acompañará al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su girá en dónde aprovechará para hacerle algunas peticiones para Sinaloa.

Dijo que algunos de los temas que verá es sobre la comercialización del maíz, las vacunas contra Covid-19 para menores de 5 años y también reagendar la visita a las Presas Santa María y Picachos.

Otros de los temas a tratar es la legalización de los autos extranjeros pues hay interés de se incorpore al decreto así como hay dos estados que no son fronterizos, Nayarit y Durango, que se tome en consideración a Sinaloa.

“Quiero asegurar el tema de la comercialización del maíz, es importante porque estamos hablando de las coberturas pero me importa mucho que no haya problema porque la Financiera a veces no se pone de acuerdo”.