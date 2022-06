Rubén Rocha afirma que no tiene sus “corcholatas” en la sucesión para gobernador

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dijo que los alcaldes Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán y Gerardo Vargas Landeros, están en su derecho de expresar sus intenciones de ser gobernador, pero dejó en claro no tiene “corcholatas”, porque todavía es temprano rumbo a la sucesión.

Al mandatario estatal también se le pidió su opinión sobre las aspiraciones del ex secretario de Salud estatal y ex alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén Ojeda, de ser gobernador, mencionó que: “todos quieren ser, él también”.

“Todos los que tengan aspiraciones, eso lo digo simplemente por aquello de una política anterior que había, que el que perdía, los desterraban, entonces yo digo que no, ellos querían ser gobernador y conmigo van a tener apoyo, antes que destierro, por eso me refería a dos alcaldes que están en funciones y que van a tener apoyo, para que la gente no piense que a la mejor no van a tener apoyo.

Ahora vivimos otro momento, no andamos cuidando ese tema, de que si ya destaparon.

A Rocha se le cuestionó de que, si no estaba muy adelantado hablar de posibles sucesores, señaló que: “hablar de todo en cualquier momento, no debe ser ningún tabú y ahí el pueblo, le puede dar vuelo, los analistas políticos pueden decir lo que quieran”.

Cuando se le preguntó que si tenía “corcholatas”, respondió: “No, que voy a tener corcholatas, todavía no sabemos si vamos a vivir, de aquí a cuando llegue el momento, agarramos corcholotas y se nos mueren en el camino”.

Rocha Moya dijo que no tiene preferencias de quienes puedan ser candidatos a gobernador. “no tiene nada que ver con la sucesión, tiene que ver con decirle a la gente, antes en la época del PRI, el que perdía, ese lo desterraban de por vida, le decían tu no puedes estar acá y agarraban un pleito y lo quiero que entienda la gente es que en nosotros no existe eso, no hay revanchas, no hay persecución”.

También te puede interesar

“Como son presidentes municipales y como la gente sigue pensando en lo que era antes, dicen 'este se peleó con Rocha, a lo mejor no lo van a apoyar', es darle confianza a la gente, de que los voy a apoyar al margen de todo”, externó el gobernador de Sinaloa.