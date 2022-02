Rubén Rocha conocerá quién es la persona propuesta para ocupar la Comisión de Búsqueda de Personas

Culiacán, Sinaloa.- No necesariamente la persona que sea elegida como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa tiene que tener una afinidad con tal o cual colectivo explicó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Dejó en claro que buscar a los desaparecidos es una responsabilidad del gobierno y que los colectivos ayudan, pero que no lo vean a la inversa, que es una responsabilidad de los colectivos y que el gobierno les ayuda.

De acuerdo al mandatario estatal se tiene que implementar una estrategia que permita tener capacidad técnica, jurídica, sensibilidad social de la persona que se nombre y no la que genera a veces contradicciones.

“La responsabilidad del gobierno tiene que diseñar una política pública, nosotros la tenemos diseñada, por eso creamos la Subsecretaría de Derechos Humanos y estamos en eso. Entonces, con ese criterio vamos a nombrar a la persona, yo necesito tener, mucha firmeza con el comisionado para que no tengamos problemas porque lamentablemente en lo que te metas hay corrupción, no en todas y en esa comisión que ha funcionado también la hay, no de los colectivos sino de los que están, al rato se adueñan y entonces se pierde la esencia de lo importante. Entonces, no vamos a perder la esencia de lo importante, vamos a asumir la responsabilidad que nos corresponde como gobierno de buscar a las personas desaparecidas, lamentablemente”, resaltó.

El mandatario estatal expuso que esta tarde se dará a conocer el nombre de la persona elegida como nuevo comisionado. Indicó que todo el proceso se realizará de manera transparente.